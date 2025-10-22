Пеевски във властта. Реакциите: Безславна пенсия за Борисов. Стана сянка на собственото си минало

Формалният премиер тотално изчезна в развихрилата се криза, Пеевски ясно поема руля, Борисов отива в пенсия безславно, коментира развитието в управляващата коалиция съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

Тази сутрин ГЕРБ и "ДПС-Ново начало" обявиха готовност за пълен мандат. Делян Пеевски няма да иска министри в правителството, но ще продължи да подкрепя управляващата коалиция ГЕРБ, БСП и ИТН.

Същевременно тази сутрин при проверката на кворума се регистрираха 167 народни представители така парламентът заработи за пръв път от седмица след блокажа заради поисканото от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов "преформатиране". То обаче така и не се случи, освен че вчера ГЕРБ и ИТН заявиха, че ще поискат оставката на Наталия Киселова (БСП) като председател на парламента.

В социалните мрежи Ивайло Мирчев пише, че "Титаник потъва, оркестърът свири, но капитаните даже мебелите не смеят да преместят по палубата".

"Пеески не дава да се преформатира, каза на Борисов, че няма да е премиер, а той за благодарност си направи заложническа снимка, свлече се буквално във фотостудиото, както му написах в разгневилия го СМС. ГЕРБ и Ново начало са една партия, това вече е официализирано. (...) Каквито и маневри да си мисли, че може да скалъпи (б.а. Борисов), за да запази достойнство - той няма ход напред, след зрелищния провал на "преформатирането".

Същевременно в кулоарите на парламента преди да започне заседанието лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов заяви, че когато се говори за ГЕРБ и ДПС-Ново начало вече не може да говорим за две партии, а две партии с една цел:

"На практика ГЕРБ капитулира пред Пеевски, тази партия не съществува - Пеевски я ръководи. Доста тъжен край за един човек (б.а. Борисов), който ходеше с ръце на колана, разнасяше пищови, черни палта, шапки тип Борсалино, саби, мечове и т.н. Виждаме как стана сянка на собственото си минало. Затова го пратих при Доган, да играят Сантасе заедно."

Костадинов посочи, че ИТН явно "все така не усещат присъствието на ДПС-Ново начало" в управлението. По думите му бюджетът за догодина започва да се превръща в проблем. Според него е прецедент толкова късно в годината да нямаме проектобюджет за 2026 г.

"Този управленски модел е изчерпан. Затова ние призоваваме за преосноваване на държавата и нова Конституция. Трябва ни полупрезидентска република по френски модел", заяви Костадин Костадинов.

На свой ред и Ивайло Мирчев говори след това в кулоарите, като заяви, че случващото се е много опасно за България и че оттук нататък управлява само Делян Пеевски.

Малко по-късно говори и лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев и заяви, че случващото се е "мимикрия на импотентността на ГЕРБ".