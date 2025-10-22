В Страсбург ще обсъждат демокрацията и върховенството на закона у нас

Дебат, посветен на нашата страна, ще се състои днес в рамките на сесията на Европейския парламент в Страсбург. Темата е "Продължаващото посегателство срещу демократичните институции и върховенството на закона в България".

Очаква се изказвания да направят български евродепутати от различните парламентарни групи, съобщи БНТ.

Актуалният дебат беше включен в дневния ред на сесията по искане на групата "Обнови Европа", в която членуват Никола Минчев и Христо Петров и Илхан Кючюк.

Дискусията, която ще се проведе в ранния следобед в Страсбург ще акцентира и върху продължаващото задържане на кмета на Варна Благомир Коцев.

Миналия месец лидерът на групата "Обнови Европа" в ЕП Валери Айе изпрати писмо до ЕК, в което поиска плащанията за България по Плана за възстановяване и устойчивост да бъдат спрени заради проблеми с върховенството на закона в страната и използването на Антикорупционната комисия за политически цели.

ЕК задържа около 200 милиона евро от второто плащане за България заради липса на реформа в Комисията за борба с корупцията.