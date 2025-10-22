Асен Василев: Забавянето на държавния бюджет е силно притеснително

Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев предупреди, че бюджетната процедура най-вероятно ще закъснее, тъй като управляващото мнозинство тепърва миналата седмица е започнало да обсъжда параметрите в държавния бюджет за догодина.
В кулоарите на парламента бившият финансов министър обясни, че според закона бюджетът трябва да бъде внесен до края на месеца - тоест десетина дни, като преди това има една седмица да бъде обсъден с работодателските организации и синдикатите. Според него забавянето на проектобюджета е силно притеснително.
"Ако сега започват да сглобяват макрорамката на бюджета и да взимат тежките политически решения, най-вероятно ще има закъснение в тази процедура", заяви Асен Василев.
Той посочи, че днес Европейският парламент (ЕП) ще обсъжда върховенството на правото в България.
"Тук не става дума само за случая на Благомир Коцев, а че имаме гл. прокурор, който от юли е абсолютно незаконен и това вече го казват няколко състава на различни български съдилища. Това, което се случва в България по отношение на върховенството на закона в България, е абсолютен скандал. Стигнахме дотам вече целия ЕП да го обсъжда", каза лидерът на ПП.
Депутатът от ПП-ДБ очаква, че заради това най-вероятно за България ще има доста по-тежки последствия от това да бъде спрян новия транш от Плана за възстановяване и устойчивост в размер на 200 млн. евро.
"Това е отказ на управляващото мнозинство да направи така, че България да е истинска правова държава и с главен прокурор, който не е узурпатор", коментира Асен Василев.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
ПП алармират евродепутатите и европосланиците за ''системно завладяване" на България от Пеевски
Навроцки: Ще направя всичко, за да предотвратя избухването на война в Полша
Първият ремонт на коалицията: Нашамариха БСП - председателите на НС ще се ротират
БПЦ приветства въвеждането на ''Религия и добродетели'' в училищe ''с особена духовна радост''