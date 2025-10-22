Асен Василев: Забавянето на държавния бюджет е силно притеснително

Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев предупреди, че бюджетната процедура най-вероятно ще закъснее, тъй като управляващото мнозинство тепърва миналата седмица е започнало да обсъжда параметрите в държавния бюджет за догодина.

В кулоарите на парламента бившият финансов министър обясни, че според закона бюджетът трябва да бъде внесен до края на месеца - тоест десетина дни, като преди това има една седмица да бъде обсъден с работодателските организации и синдикатите. Според него забавянето на проектобюджета е силно притеснително.

"Ако сега започват да сглобяват макрорамката на бюджета и да взимат тежките политически решения, най-вероятно ще има закъснение в тази процедура", заяви Асен Василев.

Той посочи, че днес Европейският парламент (ЕП) ще обсъжда върховенството на правото в България.

"Тук не става дума само за случая на Благомир Коцев, а че имаме гл. прокурор, който от юли е абсолютно незаконен и това вече го казват няколко състава на различни български съдилища. Това, което се случва в България по отношение на върховенството на закона в България, е абсолютен скандал. Стигнахме дотам вече целия ЕП да го обсъжда", каза лидерът на ПП.

Депутатът от ПП-ДБ очаква, че заради това най-вероятно за България ще има доста по-тежки последствия от това да бъде спрян новия транш от Плана за възстановяване и устойчивост в размер на 200 млн. евро.