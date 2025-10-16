''Борисов ще види, че купувачите му на гласове са минали към голямото ''Д'' и ще се върне в НС''

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев призова Бойко Борисов да събере депутатите си "по села и паланки", откъдето те "пишат доклади като Никита Хрушчов за сталинизма за 20-ия конгрес на КПСС".

Вчера пленарната зала се опразни, а депутатите на ГЕРБ изпълниха нареждането на лидера си Бойко Борисов и заминаха по избирателните си райони, за да докладват "къде колко е изядено" от тялото на партията.

"Ние сме желязо" - само в главата Георг Георгиев се кове това желязо!", подигра се Радостин Василев на ГЕРБ тази сутрин в кулоарите на парламента. Нарече отсъствието на управляващото мнозинство от пленарната зала за втори пореден ден срамно.

"Аз видях едни отрудени, зависими хора по места. Росица Кирова ги събрала в залата във Видин - те не знаят къде се намират. Това, което е разбрал Борисов по страната е, че е шеста политическа сила на следващи избори", коментира той сбирките на ГЕРБ из страната.

МЕЧ настоява да се отиде на предсрочни избори, за да бъдат натиснати Бойко Борисов и Делян Пеевски да са заедно.

"Затова днес издигнахме надпис "Д+Б = ВНЛ", защото в пълна координация саботират държавата. Когато говорим за КОНПИ и КПК и това, което се случва в службите - тези не се регистрират и се крият", каза лидерът на МЕЧ.

Според Радостин Василев бюджетът може да бъде спойка на правителството, защото управляващите винаги съумяват да намерят някакво мнозинство, когато става въпрос за много пари. "Данчо Цонев ще дойде и ще обясни хубаво как едни 100-200 милиона трябва да изчезнат, те ще изчезнат и после ще са доволни", коментира той.

Лидерът на МЕЧ е на мнение, че Борисов прави всички възможно, за да провали влизането на България в еврозоната, защото заради него има съмнения дали това мнозинство желае това.

"Борисов като разбере, че по места са му останали само последните дупки на кавала по областите и че всичките, които му купуваха гласове, са минали към голямото "Д" - ще се прибере в парламента, ще свие перките и този театър, който направи, ще бъде просто в миналото и ние ще му се подиграваме оттук нататък всеки ден. Защото е жалък Бойко Борисов - ако имаше воля, трябваше веднага да свали правителството, да ходим на избори и да видим в каква кондиция са", заяви Радостин Василев.

"ГЕРБ ползват 30 служебни коли на НС, ние една от време на време", каза още той.