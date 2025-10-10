''Пеевски получи подслушването.'' Парламентът иззе контрола на президента върху разузнаването

Народното събрание окончателно отне правомощията на президента при назначаване на шефовете на Държавна агенция "Разузнаване" и Държавна агенция "Технически операции".

"За" гласуваха от управляващото т.нар. "малцинство" - ГЕРБ, "БСП-Обединена левица" и "Има такъв народ", с подкрепата на "ДПС-Ново начало".

Подобни промени в Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) бяха приети на две четения миналата седмица.

Тази сутрин председателят на парламента Наталия Киселова вкара извънредно в дневния ред дебати на второ четене по промените в закона за специалните разузнавателни средства (СРС) и закона за Държавна агенция „Разузнаване” (ДАР) по предложение на председателя на вътрешната комисия. Законът за СРС (б.а. който засяга ДАТО) и за ДАР се забавиха, защото Златан Златанов от "Възраждане" искаше да внесе промени между четенията.

При вкарването на точката в дневния ред Петър Петров от "Възраждане" заяви, че е недопустимо парламентът постоянно да работи в режим на извънредност, да се свикват "тайни председателски съвети" и обвини Киселова, че лошо си върши работата.

След това Божидар Божанов от "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) поиска проверка на кворума. Само 109 се регистрираха, като преди по-малко от 10 минути, в началото на заседанието - бяха 125 - "Има такъв народ" не се регистрираха при втората проверка. Наложи се Киселова да обяви почивка до 9:30 часа.

Елисавета Белобрадова от ПП-ДБ коментира в социалните мрежи, че причината за пропадането на кворума е било това, че ИТН не са се регистрирали. Причината - мракобесният им проектозакон за промени в НК, с които журналистите ще влизат от 1 до 6 години в затвора за публикуване на лична информация не влязоха в дневния ред:

Впоследствие обаче лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви в кулоарите, че е говорил с лидера на ИТН Слави Трифонов и го е убедил да оттегли законопроекта.

След подновяването на заседанието имаше кратки дебати по закона за ДАР. Николай Радулов от МЕЧ каза, че предложеното законодателство ще върне България преди 1989 г. и че парламентарната им група няма да го подкрепи.

Златан Златанов от "Възраждане" предложи отлагане на разглеждането на законопроектите с една година, когато президентът ще бъде друг, тъй като очевидно това е атака по фигурата на Румен Радев.

На 2 октомври президентът заяви, че службите ще бъдат употребени за политическите цели на управляващите.

"Службите ще бъдат употребени не само за манипулация на избори, не само за прикриване на кражби, но и за композиране на компромати срещу неудобните и за задушаване на всяка опозиция", каза тогава Румен Радев по повод промените в законите за ДАНС, ДАР и СРС.

В дебатите по закона за ДАТО в пленарната зала днес Петър Петров от "Възраждане" изтъкна, че идеята на законопроекта е да ръководителят на службата да е политически зависим, наред с председателя на ДАНС и главния секретар на МВР.

"Да може, когато говорим за корупция по високите етажи на властта, рекет и изнудване, тези политически зависими лица да могат или да не прилагат СРС, или да могат да прекратят използването им. Това да стана, за да прикрият следите на евентуални тежки престъпления", каза Петров.

Според "Възраждане" законовите промени нарушават функцията на президента като балансьор в политическия процес. Затова ще внесат жалба в Конституционния съд (КС) след обнародването им в "Държавен вестник".

Лидерът на "Демократи за силна България" (ДСБ) Атанас Атанасов каза, че така се "узурпира репресивната власт в държавата", и заяви, че ако има жалба към КС за това законодателство, независимо кой е инициаторът ѝ - ще се подпише.

"Публично е известно, че не съм привърженик на президента, но това няма никакво значение. Тук говорим за институциите и необходимостта от политически неутралитет. Как ще се осигурява той, като те ще избират с обикновено мнозинство в най-политическия орган в държавата - Народното събрание? Това е юридически абсурд, казвам го на база 30-годишната си практика", заяви Атанас Атанасов.

Малко по-късно председателят на вътрешната комисия от ГЕРБ Маноил Манев предложи прекратяване на дебатите, което се прие.

След гласуването Божидар Божанов от ПП-ДБ заяви:

"На Пеевски се дава една служба, която отговаря за подслушването. По този начин много хора тук и съдебната власт са държани от г-н Пеевски. Затова гласувах против и ще продължа да гласувам против."

След приемането на вкараните извънредно в дневния ред точки депутатите преминават към петъчния парламентарен контрол.