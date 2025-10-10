МВР отрича арменски делегати да са били събличани при проверка на летището в София

Пристигаща на Летище "Васил Левски" в София делегация от арменския град Ани била третирана като бежанци от българските граничари. Четиримата арменци били принуждавани да се събличат за проверка, твърди кметът на шуменската община Нови пазар Георги Георгиев.

Днес вътрешният министър Даниел Митов потвърди, че такава делегация е пристигнала на 1 октомври и че се е наложило да се правят обстойни проверки, тъй като нямали нужната документация. Той обаче беше категоричен, че гранична полиция (ГПУ) не ги е карала да се събличат при проверката.

По време на парламентарен контрол в отговор на въпрос от "Възраждане" Даниел Митов каза, че на 1 октомври през нощта от Ереван в София са пристигнали четирима арменци - трима мъже и една жена.

Позова се на Кодекса за шенгенските граници и заяви, че за да бъдат допуснати в държава членка на ЕС, е било необходимо да обосноват целта и условията на планирания в България престой.

"В Кодекса е посочено, че се изискват покани, самолетни билети и програми, които удостоверяват дължината на престоя на делегацията. В ГПУ не е постъпвала информация за посещението на арменците", обясни Митов.

С тях бил проведен разговор, при който единият мъж от тях заявил, че е член на делегация, но тъй като нямали нужните документи, били настанени в зоната за изчакване, където е направена проверката.

Арменците получили протоколи за "контрол на втора линия", които те подписали. Впоследствие се установило, че наистина са официална делегация и идват на посещение в Нови пазар.

"Потвърдено е, че нито един от делегатите нямат билети за връщане към Ереван. Такава информация може да изискват полицаите, за да се провери целта за посещението. Проверките са направени в две отделни помещения - от записите на видеонаблюдението се вижда, че багажът е дискретно преглеждан, а лицата не са били принуждавани да свалят дрехите си. Всички процедури на проверките са извършени съгласно кодекса на шенгенските граници", заяви Даниел Митов.

Притежанието на виза не може да бъде единствено основание за влизане в страната и не освобождава влизащите в страната от проверка, добави вътрешният министър.

"Не става ясно - вие нас ли лъжете или вас ви лъжат, тъй като от арменската делегация друго разказват", отговори му Веселин Вешев от "Възраждане".