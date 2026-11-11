Парламентът одобри на първо четене данък свръхпечалба

Народното събрание одобри на първо четене така наречения "данък свръхпечалба" с промени в Закона за корпоративното подоходно облагане.

Еднократният данък от 33% ще засегне банки, застрахователни дружества, търговци с храни с нетни приходи от продажби за 2026 г. не по-малко от 5 млн. евро, телекомуникационни компании, обменни бюра и дружества за бързи кредити. Ефектът за бюджета се очаква да достигне 800 млн. евро.

По думите на депутата от "Прогресивна България" и председател на финансовата комисия Константин Проданов такъв данък е налаган и в други държави в Европейския съюз и това не се е отразило негативно на чуждестранните инвестиции. Той посочи, че банките често не инвестират печалбите си, а ги изнасят навън.

Предложението беше прието със 127 гласа от "Прогресивна България". Цялата опозиция гласува против мярката.

Предвидено е и повишаване от 700 лева на 1000 евро на стойностния праг за данъчни дълготрайни материални и нематериални активи. Двойно - от 5 на 10 години - се увеличава срокът, в който данъчните загуби могат да се погасяват, като се въвежда ограничение до 70 на сто от положителния данъчен финансов резултат. Актуализира се и режимът на облагане на разходите в натура, свързани със собствени, наети и/или предоставени за ползване активи, използвани за лични нужди. Целта е по-справедливо и последователно данъчно третиране на личното потребление, осигурено чрез предприятието.

Предвижда се още увеличаване на максималната месечна стойност на ваучерите за храна, които работодателите могат да осигуряват на служителите си, от 102,26 евро на 200 евро. Въвежда се ускорена данъчна амортизация за технологии за изкуствен интелект, високопроизводителна компютърна техника и сървърна инфраструктура. Измененията предвиждат също 30% от данъка да може да бъде преотстъпван за конкретни цели като инвестиции или формиране на резерви.

Мартин Димитров и Владислав Панев от ДБ предупредиха, че данъкът ще ограничи инвестициите, ще създаде стимули за поддържане на високи цени и ще увеличи риска от рецесия.

"Има тенденция в управлението да се налагат данъци върху всичко, което мърда и всичко, което не мърда в икономиката", каза Мартин Димитров.

Владислав Горанов от ГЕРБ-СДС и Айтен Сабри от ДПС изразиха опасения, че данъчната тежест ще бъде прехвърлена върху потребителите, а еднократните приходи ще се използват за финансиране на постоянни бюджетни разходи.

Председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев също предупреди за риск от рецесия.

"Това удря най-вече стартиращите компании и то в момента, в който са успели да излязат на печалба. Те вместо да ги инвестират, вие ще им ги дръпнете. Няма особен ефект от гледна точка на приходи в бюджета, но подавате лош сигнал върху инвеститорите и стартиращите компании", каза Василев.

Димо Дренчев от "Възраждане" заяви, че с подобен данък трябва да бъде обложена оръжейната индустрия заради високите ѝ печалби вследствие на войните. Той каза, че данъкът облага най-вече чужди фирми и това е показателно.

"Трябва да се срамуваме, че най-големите фирми са чужди", заяви Дренчев.

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