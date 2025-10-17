Митов: Оставката ми не е на дневен ред

Оставката ми не е на дневен ред, Бойко Борисов не я е поискал, каза вътрешният министър Даниел Митов след заседанието на Изпълнителната комисия на ГЕРБ в централата на партията.

Пеевски каза, Борисов повтори: Не е време за избори

Малко след като стана ясно, че Митов е "спасил кожата" с отстраняването на шефа на полицията в Пазарджик, той излезе от централата на партията с обяснението, че бърза за срещи.

"Е, както чухте днес, не е на дневен ред. Всеки си тълкува и си чете какво е искал да каже лирическия герой. Това, което каза господин Борисов, е следното: откъде накъде трябва да се търси отговорност от господин Митов, който е вътрешен министър, при положение, че има професионално ръководство, което трябва да си върши работата. Затова съм назначил и проверка, за да видим дали са си свършили работата в Пазарджик. Затова съм отстранил и директора", заключи вътрешният министър.

По време на брифинг от централата на ГЕРБ, Борисов заяви, че Митов е спасил кожата, отстранявайки шефа на полицията в Пазарджик.

Лидерът на първата политическа сила каза още, че ще се проведат разговори и с "ДПС-Ново начало".

На въпроса дали Делян Пеевски е приемлив и официален партньор в коалицията Митов отговори така: "Не мога да правя каквито и да било други повече коментари преди да се проведени преговорите и когато са готови, когато има някакво разбирателство. Ако има такова изобщо, тогава премиерът ще излезе и ще каже какъв е резултатът от разговора".