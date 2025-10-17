Пеевски каза, Борисов повтори: Не е време за избори

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов събра в централата на ГЕРБ областните координатори на партията, министри, народни представители и кметове. Те участват в заседание на Изпълнителната комисия на партията.

На заседанието е и премиерът Росен Желязков, който тази седмица не проведе заседание на кабинета след гневната реч на Борисов за изборния резултат в Пазарджик.

"Не, не е време за избори", категоричен бе в изказването си Росен Желязков. "Изборите няма да решат въпроса с фрагментацията в парламента, с новите мнозинства и с това накъде отива България в този труден геополитически момент", аргументира се той. По-рано днес лидерът на Ново начало Делян Пеевски коментира, че избори не трябва да има.

Министър-председателят подчерта, че в коалицията има нужда от сериозен разговор и вече е говорил с БСП и ИТН. Ще се проведат разговори и с ДПС-Ново начало.

"Партията не иска избори", заяви и Борисов.

Това му докладвали депутатите и министрите, които той изпрати "по родните места" да проверят състоянието на структурите.

Той посочи, че евентуални избори през февруари ще попречат на ключови политики - приемането на бюджета, подписването на договор за нови заводи, транша на парите от ПВУ.

Борисов подчерта, че не било време за промени в кабинета, но предложи на ПП да подкрепят нови парламентарни мнозинства по ключови политики.

Един от акцентите на срещата е Инвестиционната програма за общински проекти в държавния бюджет за тази година. Ако не се завършат и разплатят тези проекти, след две години ще загубим местните избори, предупреди Борисов хората си.

Борисов отново обвини ПП за дестабилизацията, а договора с турската компания “Боташ” - за изтичането на милиони от страната.

Той атакува ПП за топли връзки с Делян Пеевски. "ПП-ДБ пред очите ми, в моята стая, говореха за променения, готиния, най-добрия човек Делян Пеевски. Няма да забравя как с Киро и Делян седнахме на видеовръзка с президента Зеленски", каза Борисов.

Петков не позволил ген. Атанасов да управлява ДАНС

Кирил Петков не позволил Атанас Атанасов да оглави ДАНС, заяви още той. Борисов нямал против това назначение, тъй като имал доверие на ген. Атанасов, но Петков казал: "Не, в Атанасов в никакъв случай".

Директорът на полицията е Пазарджик се разделя с поста си, обяви още Борисов. В общината имаше много сигнали за изборни нарушения, които не бяха санкционирани в деня на вота за общински съвет миналата неделя.