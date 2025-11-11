Мирчев: Нямаме запас от горива за 90 дни. Свързани с Пеевски фирми заобикалят задължения да ги осигурят

Депутатът Ивайло Мирчев (ПП-ДБ) обяви, че България няма необходимите запаси от горива за 90 дни, защото свързани с "голямото Д" фирми не изпълняват задълженията си да подсигурят нужните количества за резерва.
"Току-що шефът на Държавния резерв потвърди това, което казвам от началото на кризата със санкциите върху „Лукойл“ – че 90-дневните ни запаси от горива не са 90-дневни. Причината – част от фирмите, свързани с „Голямото Д“, заобикалят задължението си да осигуряват горива в т.нар. 90-дневни запаси. По този начин те си спестяват разходи, разполагат с оборотни средства – по-добра ликвидност – и със свободни за използване складови обеми. За да правят това, имат институционален и прокурорски чадър, включващ самия Държавен резерв, ДАНС и правителството. Вероятно имат и протекция в Административния съд на град Пловдив, където повече от 10 години се спира предварителното изпълнение при заделяне на запасите, предвидено по закон", коментира Мирчев в пост във фейсбук.
Думите му идват на фона на санкциите над "Лукойл" и извънредната ситуация за България, произтичаща от това.
Мирчев поясни, че 90-дневните запаси включват горива, съхранявани и в складове на „Лукойл“, използва се и продуктопроводът на „Лукойл“, а част от запасите не са под формата на бензин и дизел, а на суров петрол, който трябва да се преработи в „Лукойл“.
"А ако на 21 ноември рафинерията и дружествата ѝ спрат работа (съгласно санкциите на САЩ) и не могат да извършват транзакции – какво става с работата на рафинерията, с петрола (от запасите), който трябва да се преработи, и със складовете, съхраняващи бензин, дизел и авиационно гориво? Оказва се, че с блокирането на дружествата на „Лукойл“ ще бъдат блокирани и част от 90-дневните запаси", допълва политикът.
По думите му около една трета (30 дни) от тези 90-дневни запаси се намират в чужбина. Според шефа на резерва те могат да бъдат доставени в България до 45 дни след поискване.
"Как, след като при криза пълният капацитет за внос с цистерни в страната ще бъде запълнен от извънредните количества, които ще се наложи да вкараме, ще си върнем и въпросната част от 90-дневните запаси, съхранявана в различни държави (на хартия)?", пита Ивайло Мирчев.
"Проблемът не е, че няма гориво, а че след 21.11 няма да има как да го платим на „Лукойл“, ако санкциите влязат в сила и САЩ не направят изключение. Едно е ясно – държавата план няма. Пет пъти искахме изслушване (включително и на закрито заседание в парламента), но управляващите все бягаха от такова. Едно е сигурно: България трябва незабавно да предприеме действия по осигуряване наличност на 100 процента от запасите на територията на страната", допълва той.
1900
3
11.11 2025 в 14:08
2970
2
11.11 2025 в 13:21
Като даваш Германия за пример си малко като жабата дето вдигнала крак и нея да подковат. Нерде Германия, нерде Боколандия, батенце...
510
1
11.11 2025 в 13:16
хахахаха
"Боне Крайненецът впрегна пак Сивушка и Белчо и тръгна след ралото"
"Германия постави дъщерните дружества на руски газови и петролни компании под държавен контрол, за да гарантира енергийната сигурност, процес, който включва няколко ключови действия от 2022 г. насам. Правителството постави „Газпром Германия“ под попечителството на националната мрежова агенция и също така пое контрола над германските петролни рафинерии на „Роснефт“. Съвсем наскоро, през ноември 2022 г., Германия напълно национализира SEFE (Securing Energy for Europe), бившата „Газпром Германия“, за да стабилизира компанията."
