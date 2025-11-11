Мирчев: Нямаме запас от горива за 90 дни. Свързани с Пеевски фирми заобикалят задължения да ги осигурят

Депутатът Ивайло Мирчев (ПП-ДБ) обяви, че България няма необходимите запаси от горива за 90 дни, защото свързани с "голямото Д" фирми не изпълняват задълженията си да подсигурят нужните количества за резерва.

"Току-що шефът на Държавния резерв потвърди това, което казвам от началото на кризата със санкциите върху „Лукойл“ – че 90-дневните ни запаси от горива не са 90-дневни. Причината – част от фирмите, свързани с „Голямото Д“, заобикалят задължението си да осигуряват горива в т.нар. 90-дневни запаси. По този начин те си спестяват разходи, разполагат с оборотни средства – по-добра ликвидност – и със свободни за използване складови обеми. За да правят това, имат институционален и прокурорски чадър, включващ самия Държавен резерв, ДАНС и правителството. Вероятно имат и протекция в Административния съд на град Пловдив, където повече от 10 години се спира предварителното изпълнение при заделяне на запасите, предвидено по закон", коментира Мирчев в пост във фейсбук.

Думите му идват на фона на санкциите над "Лукойл" и извънредната ситуация за България, произтичаща от това.

Мирчев поясни, че 90-дневните запаси включват горива, съхранявани и в складове на „Лукойл“, използва се и продуктопроводът на „Лукойл“, а част от запасите не са под формата на бензин и дизел, а на суров петрол, който трябва да се преработи в „Лукойл“.

"А ако на 21 ноември рафинерията и дружествата ѝ спрат работа (съгласно санкциите на САЩ) и не могат да извършват транзакции – какво става с работата на рафинерията, с петрола (от запасите), който трябва да се преработи, и със складовете, съхраняващи бензин, дизел и авиационно гориво? Оказва се, че с блокирането на дружествата на „Лукойл“ ще бъдат блокирани и част от 90-дневните запаси", допълва политикът.

По думите му около една трета (30 дни) от тези 90-дневни запаси се намират в чужбина. Според шефа на резерва те могат да бъдат доставени в България до 45 дни след поискване.

"Как, след като при криза пълният капацитет за внос с цистерни в страната ще бъде запълнен от извънредните количества, които ще се наложи да вкараме, ще си върнем и въпросната част от 90-дневните запаси, съхранявана в различни държави (на хартия)?", пита Ивайло Мирчев.

"Проблемът не е, че няма гориво, а че след 21.11 няма да има как да го платим на „Лукойл“, ако санкциите влязат в сила и САЩ не направят изключение. Едно е ясно – държавата план няма. Пет пъти искахме изслушване (включително и на закрито заседание в парламента), но управляващите все бягаха от такова. Едно е сигурно: България трябва незабавно да предприеме действия по осигуряване наличност на 100 процента от запасите на територията на страната", допълва той.