Командировки за 50 хил. лв. на администрацията за второто тримесечие на 2025, утвърди МС

OFFNews 10 септември 2025 в 12:19 111 0
Заседание на Министерски съвет

Снимка БГНЕС/Архив
Заседание на Министерски съвет

Министерският съвет утвърди разходите за командировки в страната за второто тримесечие на 2025 г. на министрите и зам.-министрите, на областните управители, на председателите на държавни комисии, агенции и институции, съобщиха от правителствения пресцентър.

За командировки на министрите и заместник-министрите в страната са изразходвани общо 18 734,79 лв., за командировки на председателите на държавни агенции и техните заместници 1 207 лв., за командировки на областни управители – 9 169,55 лв.

За командировки на ръководители на държавни институции по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията – 20 201,79 лв. и за командировки на председатели и членове на държавни комисии – 20 лв.

Общата сума възлиза на малко под 50 000 лева. 

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Задкулисието срещу Съединението. Стефан Дечев разказва как слугите на Русия работеха срещу България