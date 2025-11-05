Ивайло Мирчев: 5 млрд. лв. за 2026 г. не се виждат в проектобюджета

Опозицията влиза в дебата по Бюджет 2025 с ясната позиция, че рамката „не е тази, която българите заслужават“ и фиксира страната в курс към „румънски сценарий“ с висок дефицит и без реформи.

Това заяви Ивайло Мирчев от „Продължаваме промяната – Демократична България“ по бТВ. По думите му кумулативното увеличение на заплатите в МВР за две години достига 68% „без промени в модела“.

„Делът на доплащането за пенсии от БВП „не се различава съществено“ спрямо предходни години. Това е много важен въпрос, защото е легенда, че Асен Василев носи отговорности за този бюджет заради пенсиите. Тогава, когато за първи път имахме възможност за няколко месеца да участваме под някаква форма в управлението, възрастните хора бяха свикнали всяка година на Бойко Борисов като подаяние да им дава по 50 лева. Това, което се направи от Асен Василев, по никакъв начин не утежнява бюджета. И се вижда много лесно в числата в самия бюджет“, каза той.

Според финансиста през следващата година икономиката ще се свие, хората ще потребяват по-малко, но ще плащат повече

Мирчев коментира, че около 5 млрд. лв. за 2026 г. „не се виждат в проектобюджета“ и се разпределят извън прозрачните процедури – по аналогия с обявените 5,5 млрд. лв. към ББР за 2025 г.

„Колегите от икономическия екип на „Да, България“, намериха едни 5 милиарда, които се виждат много лесно. Тези 5 милиарда лева ги няма никъде. Те са под черта. Между другото аз забелязах, че и икономистите, които гостуват по телевизиите не са забелязали това разминаване. Тези 5 милиарда лева по същия начин, както 5,5 от тази година, се държат под черта и се разпределят по усмотрение на правителството там, където те решат. Обикновено става дума за корупционни проекти. Но дори и това не е най-големият проблем на правителството. За 2025 г. в бюджета са обявени тези 5,5 милиарда лева. Те казват, че ще отидат в ББР и ще бъдат за общините. В бюджета за 2026 г. ги няма никъде“, заяви Мирчев.

„Както добре ви е известно, бюджетът се изготвя на база действащо законодателство. Всичко е намерило отражение в разпоредбите“, коментира финансовият министър

Той добави и че по парламентарни питания ПП–ДБ събира данни за „високи бонуси“ в регулатори и агенции и ще настоява за лимити и прозрачност.

Опозицията подкрепи временната забрана „за да се пресекат спекула и недостиг“ на фона на санкциите срещу „Лукойл Нефтохим“. Мирчев постави под съмнение реалните 90-дневни запаси и описа схема със „служебни откази“ от складове, която позволявала на търговци „да не складират и да пазят ликвидност“. Изискани са официални отговори от министъра.

„Една невъзможна коалиция. Хората, включително и аз, преглътнахме егото си само и само да има редовно правителство“, каза той

Мирчев твърди, че е имало комуникация между външния министър Мария Габриел и британските власти за условия за сваляне на санкции срещу Делян Пеевски. Очаква се официален отговор от МВнР, допълни той и каза, че до момента няма опровержение.