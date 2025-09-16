Директорът на ВиК-Ловеч подаде оставка

Директорът на ВиК - Ловеч Данаил Събевски е подал оставка, предаде Нова ТВ.
От вторник ще започне административната процедура за смяната на ръководството. Очаква се досегашният заместник-директор на дружеството Йордан Досев да поеме поста.
Оставката бе поискана вчера от министъра на регионалното развитие Иван Иванов. Като причина той посочи липсата на съгласуване, планиране и координация по обявяване на воден режим в Ловеч.
От вчера в Ловеч премина на воден режим заради продължителното засушаване, силното намаляване на дебита на водоснабдителна група "Черни Осъм" и водоизточниците за града.
Вода в града ще има от 6:00 до 23:00 часа.
Въвеждат се и други ограничения – забранява се ползването на питейна вода за поливане на зелени площи, миене на балкони, улици и моторни превозни средства.
