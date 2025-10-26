БСП ''решава'' на Национален съвет дали да даде в жертва Наталия Киселова

На пленум в столицата Националният съвет на БСП ще "решава" дали ще подкрепи ротацията на председателя на парламента, предложена от ГЕРБ.

"Резултатът касае стабилността на управляващото мнозинство и ще покаже дали Левицата ще запази досегашната си линия на принципност или ще заложи на компромис в името на коалиционния баланс", пишат от пресцентъра на партията.

Заседанието започва в 11 часа в централата на партията на ул. "Позитано" в София.

Същевременно обаче председателят на Левицата и вицепремиер без портфейл в кабинета "Желязков" Атанас Зафиров реагира на искането на Бойко Борисов за ротация като каза, че БСП са "готови на всякакви разговори със своите коалиционни партньори за спасяване на правителството". Зафиров каза също, че "БСП до последно ще крепи стабилността, но не защото са се вкопчили в постове".

Снощи Александър Томов, председател на "БСД-Евролевица" - част от "БСП-Обединена левица", каза, че Наталия Киселова ще си отиде от поста председател на НС с "благодарност от мнозинството" и че между ГЕРБ, БСБ и ИТН е било постигнало съгласие всеки да има председател на парламента по 10 месеца или по една календарна година.

Днес Националният съвет на Българската социалистическа партия се събира, за да вземе окончателно решение дали Левицата ще подкрепи предложената от ГЕРБ ротация на председателя на Народното събрание.

По-рано тази седмица по време на заседание на Изпълнителното бюро на партията Атанас Зафиров помоли "да не се говори за жертви" и че на дневен били оставките на всички от БСП, участващи в управлението (б.а. стабилизирано неизменно от гласовете на ДПС-Ново начало на Делян Пеевски).

"Критика по същество срещу работата на госпожа Киселова аз не съм чул до момента", каза Зафиров на заседанието, въпреки че Киселова постоянно бива атакувана от опозицията заради спорни решения, които взима (като разформироването на парламентарната група на МЕЧ):