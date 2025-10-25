Киселова си тръгва през декември. Председателите на НС ще се сменят всяка година, обяви Александър Томов

Изглежда е постигнато споразумение, за да има равноправие между трите основни партньора в управлението: всеки да има председател на парламента по 10 месеца или по една календарна година. През декември Наталия Киселова ще си отиде от поста председател на НС с "благодарност от мнозинството".

Това съобщи пред БНТ Александър Томов, председател на „БСД-Евролевица” - коалиционен партньор в „БСП-Обединена левица”.

Утре има Национален съвет на БСП. Въпреки че е неприятно - особено за такива като мен, които принципно бяха Наталия Киселова да остане на поста - смятам, че решението ще бъде подкрепено, заяви Томов.

Нямаше начин да се отиде към нови избори сега. Това щеше да бъде престъпление към нацията, към България, към гражданите. Трябваше да се направи компромис, каза още Александър Томов.