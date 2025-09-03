БСП иска повече отчетност в управлението, опозицията няма да участва в ''този цирк''

"БСП-Обединена левица" иска повече прозрачност и отчетност в управлението, а "Има такъв народ" не се страхува от петия вот на недоверие. От "Величие" обявиха, че няма да участват в "този цирк", "Възраждане" смята, че парламентът е нелегитимен, а от "Алианс за права и свободи" ще бъдат коректив на властта.

Всичко това формациите заявиха в декларации по време на първото заседание на Народното събрание след лятната ваканция.

Биков: Опитът за унищожаване на ГЕРБ завърши с опит за унищожаване на самата парламентарна демокрация

Социалистите подчертаха, че е време за следващия етап - на връщане към правилата на парламентарната демокрация, законите, към ясните принципи на управление.

Според депутатът от "БСП - Обединена левица" Драгомир Стойнев в България има устойчиво правителство и работещо парламентарно мнозинство. Стойнев се обяви за провеждане на ефективни и качествени реформи, за да се върне доверието между обществото и политиката.

Той посочи като една от опасните обществени тенденции пропастта, образувала се между гражданите и техните институции. Депутатът поиска следване на правила, повече прозрачност и отчетност в управлението.

От своя страна ИТН заявиха, че не се притесняват от петия вот на недоверие, защото всички досега са били неуспешни.

"Всички опити до момента доказаха само едно - че има нужда от стабилно правителство в България", каза Станислав Балабанов.

Петият вот на недоверие ще бъде на МЕЧ, ПП-ДБ го подкрепят

Опозицията пък заяви, че "няма да участваме в този цирк" и "заради управляващия престъпен елит България е в смъртоносна спирала, която ни води към дъното на историята и края на съществуването ни като народ".

"Тотално сме за разпадане на това Народно събрание. Всяко решение на това Народно събрание и на правителството е нелегитимно и води към унищожението на народа", каза лидерът на партия "Величие" Ивелин Михайлов.

Според него в настоящия парламент различните формации само декларират, че са опоненти, но всъщност са в една перфектна договорка.

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов подчерта, че в момента България има нелегитимен парламент заради вкарването в него на "Величие", а за хората Народното събрание е сборище от крадци, убийци, дегенерати, обикновени мутри и редови измамници.

"Ще бъдем коректив на властта, защитник на всички български граждани и честен глас на общините, които искат свобода, а не подчинение", каза народният представител от "Алианс за права и свободи" (АПС) Хайри Садъков.

По думите му България няма време за губене и АПС няма да позволи да бъде погребвана от безвремие и политически канибализъм.

Според ПП-ДБ ГЕРБ са се превърнали в посредствена пиар агенция на ''Новото начало''

Есенната сесия беше открита с химна на България и на Европейския съюз. Съгласно парламентарния правилник депутатите бяха в лятна ваканция от 1 до 31 август.