Петият вот на недоверие ще бъде на МЕЧ, ПП-ДБ го подкрепят

Петият вот на недоверие ще бъде на МЕЧ, обяви лидерът на партията Радостин Василев. Темата е вътрешен ред и сигурност, като предстои да се реши дали да се прибави и правосъдие.
"Ние сме инициатори на този вот, а "Продължаваме промяната - Демократична България" бяха поканени на среща, така че те ще го подкрепят и заедно ще подготвяме този вот", каза Василев в кулоарите на парламента.
По думите му мотивите са почти готови и предстои да се реши кога вотът да бъде внесен.
В декларация от името на партия МЕЧ лидерът на формацията Радостин Василев посочи, че "ние сме в безпрецедентна криза, правителството е създадено след поредната предателство на волята на избирателя и сме предадени от поредните политически брокери мръсници.
Според него в последните 9 месеца в страната се прилага политика на грабежа, като вместо ред има хаос, а вместо справедливост - чадър над корупцията.
"Идеологията и ценностите са потъпкани и това обяснява правителството на несъвместимите. България е в будна кома, тя е държава на абсурда, която се разпада", каза още Василев от трибуната в пленарна зала.
03.09 2025 в 11:09
