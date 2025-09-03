Биков: Опитът за унищожаване на ГЕРБ завърши с опит за унищожаване на самата парламентарна демокрация

Опитът за унищожаване на ГЕРБ завърши с опит за унищожаване на самата парламентарна демокрация, каза депутатът от ГЕРБ Тома Биков. Той прочете декларация от името на парламентарната група в началото на днешното първо заседание от есенната сесия на 51-ото Народно събрание.

Есенната сесия беше открита с химна на България и на Европейския съюз. Съгласно парламентарния правилник депутатите бяха в лятна ваканция от 1 до 31 август.

В декларацията на ГЕРБ Биков посочи, че демокрацията е била подложена на изпитания заради политическата безпомощност на онези, които са заявили всеобхватна промяна, но не са успели да създадат устойчиво правителство с работещ парламент.

"И през тази парламентарна сесия ГЕРБ-СДС ще продължи да отстоява разбирането, че българското общество се нуждае от предвидими, стабилни и работещи институции", каза Биков от трибуната в пленарна зала.

Той обвини опонентите на първата политическа сила, че за четири години на политическа криза те не са показали качества и този период остава в миналото "с гръмки фрази и заклинания и с нито едно конкретно политическо действие в полза на обществото".

Според него вотовете на недоверие към кабинета показват "нивото на безотговорност на онези, които си позволиха да пилеят българското време, за да задоволят капризите си".

Тома Биков смята, че в момента опозицията не е състояние да излъчи правителство.

"Нямаме илюзии, че настоящата сесия ще премине в спокойна обстановка както във външнополитически, така и във вътрешен план", каза депутатът.

Биков отново потвърди заявката на политическата си сила за 4-годишен мандат на правителството, защото според него единствената алтернатива е "хаосът, безотговорността и некомпетентността".

Той посочи, че от партията са наясно, че нямат подкрепа нито от опозицията, нито от президентската институция по отношение на основния приоритет на правителството - влизането в еврозоната.

По-рано днес лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че приоритет през новия политически сезон остава пътят към еврозоната, а като стъпка към единната европейска валута, той посочи приемането на бюджета и усвояването на средства от Плана за възстановяване.