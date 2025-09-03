Според ПП-ДБ ГЕРБ са се превърнали в посредствена пиар агенция на ''Новото начало''

Влизаме в новия политически сезон с държава, в която от МВР, службите, прокуратурата, Комисията за противодействие на корупцията, регулаторите и министерствата всичко е кадрово, нармативно и така овладяно, че частните интереси желанията и командите на един корпулентен играч, на който се крепи днешната власт, се осъществяват безотказно през завладените институции. Това заяви в декларация от парламентарната трибуна депутатът от "Продължаваме промяната - Демократична България" Надежда Йорданова на старта на есенната пленарна сесия на 51-ото Народно събрание.

Според нея мнозинството не решава проблеми и не прави реформи, то скоростно назначава лоялисти.

"За съжаление, ГЕРБ от мандатоносител се превърнаха в посредствена пиар агенция на "Новото начало". Видими са тежката безпомощност и зависимост, липсата на реформи и модернизация с дълъг хоризонт", каза още тя.

Според ПП-ДБ може да се напише наръчник за завладяната държава, следвайки примерите от тандема Борисов и Пеевски, които всеки ден ни предоставят.

"Единият - воден от страх за реформи, другия - воден от алчност за власт и турбо популистки левичарски нагон", каза Йорданова.

По думите ѝ единствената управленска програма, която се изпълнява, е ударни избори в регулаторите с дълги мандати, оспорвана компетенстност и частни интереси върху данни и надзорни правомощия отвъд всеки изборен цикъл.

"В резултат на това обществото се намира в множество тежки кризи, като тази с водоснабдяването. Източници на тези кризи са хроничната корупция, краденето, популизмът и некомпетентността", обясни още тя.

Йорданова потвърди заявката на коалицията за внасянето на вот на недоверие на тема "завладяната държава".

"Ще убедим хората, че държавата може отново да бъде тяхна и ще им го докажем", увери Йорданова.

До момента имаше четири опита за сваляне на правителството на Росен Желязков с вот на недоверие. Първият беше внесен от МЕЧ, "Възраждане" и "Величие" заради провал в сектор външна политика. Вторият също беше иницииран от трите формации на тема провал в борбата с корупцията. АПС ги подкрепи.

Третият вот на недоверие беше внесен от "Възраждане" и "Величие" на тема провал в сферата на фискалната политика. Четвъртият вот на недоверие отново беше внесен от МЕЧ, "Възраждане" и "Величие", които поискаха оставка на кабинета заради провал в сектора на околната среда и водите. Тогава за първи път вот на недоверие беше подкрепен от депутати от "Продължаваме промяната".