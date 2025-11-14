Борисов: Днес ще получим дерогация за ''Лукойл''

Човекът, който е избран за особен управител на "Лукойл", не е бил министър, но има достатъчно опит, какъвто е необходим, каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента.

Междувременно стана ясно, че премиерът Росен Желязков свиква извънредно заседание на Съвета за сигурността към Министерския съвет заради темата за назначаване на особения търговски представител. По думите на Борисов след това заседание щяло да стане ясно и името на избрания. То било "съгласувано с него", а що се отнася до съгласуването му с другите партньори в управлението, това било работа на премиера.

Борисов изрази надежда още днес да получим дерогация за "Лукойл" от САЩ.

"Появяват се трилионни фондове в Щатите, които говорят за покупка на цялата компания, за целия бизнес на тези компании. Много динамично е. Мога да ви уверя и се надявам, днешния ден да получим дерогация. Такава, каквато е в Германия за 6 месеца, за да свършим спокойно всичко, което ви интересува. Има 7 часа разлика с Щатите", каза лидерът на ГЕРБ.

На въпрос откъде знае, че още днес ще има дерогация, Борисов лаконично отговори "от чичо ми. Там зад океана".

Относно бюджета за 2026 г., лидерът на ГЕРБ заяви, че тепърва предстои да бъде обсъждан през следващите 2 седмици в парламента.

"Дълговете растат през последните 5 години. Ще се спре (ръстът на дълговете- б.р). Парите отиват за заплати и пенсии. Напомням ви, че 1,1 млрд. повече ще получат пенсионерите другата година, 1 млрд. повече ще има за лекарите, включително за младите лекари. Милиарди ще влязат в системите за заплати на хората. В предизборната кампания говорихме за повишаване на доходите и това защитихме в коалиционна култура, която имаме. Светът е такъв, че сектор сигурност, сектор отбрана и най-основният приоритет на ГЕРБ- образованието, ние сме ги защитили. Може би за някои сектори е по-малко увеличението, но един бюджет никога не може да покрие всичко", коментира той. "Докато има редовно правителство решенията са трайни. Ако дойде някой като Асен Василев след това, няма да са трайни", допълни Борисов.

На въпрос за разширяването на синя и зелена зона в София Борисов заяви, че отдавна се е отказал да коментира кмета Васил Терзиев. Той обясни защо групата общински съветници от ГЕРБ са подкрепили предложението на Терзиев.