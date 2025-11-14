Желязков свиква извънредно заседание на Съвета по сигурността заради особения управител в Лукойл

Премиерът Росен Желязков свика извънредно заседание на Съвета за сигурността към Министерския съвет заради темата за назначаване на особен търговски представител в "Лукойл Нефтохим", съобщи днес председателят на парламента Рая Назарян.

Това е причината премиерът да не участва в блиц контрола в Народното събрание.

Съгласно правилника на парламента в първите до два часа от заседанието в първия петък на всеки месец министър-председателят и заместник министър-председателите се явяват пред Народното събрание и отговарят на актуални устни въпроси, които се отнасят до общата политика на правителството, отправени от народни представители на самото заседание.

По време на блиц контрола вицепремиерът Томислав Дончев увери, че правитеслтвото има план и няма да има криза с горивата.

"Основната тема и всички вълнения за "Лукойл" са, че България няма да има криза с горивата, това е основният ни фокус. Колко правилни са били действията на правителството ще се види през следващите дни", каза Дончев в отговор на въпрос на Богдан Богданов от ПП-ДБ за особения управител на "Лукойл" и каква е готовността на правителството за следващите 5 дни.

Той посочи, че готовността е висока, план има.

"Преди следващите 5 работни дни има 2 почивни, а според тематиката те могат да бъдат и работни, не изключвам да има пряко свързани с това събития. Колко добър е един план зависи от резултатите от изпълнението му, не от вербалните манифестации", допълни Дончев.

Вчера със 128 гласа "за" парламентът преодоля ветото на президента Румен Радев върху закона, касаещ особения търговски управител в "Лукойл". Ветото бе наложено в сряда с мотивите, че промените в закона водят до подкопаване на правовия ред в страната, противоречат на основни европейски правни норми и пораждат висок риск за публичните финанси.