Без комисия в НС за строежа на хотел Хаяши, свързан със семейството на Желязков

Народното събрание отхвърли проекторешение на "Възраждане" за създаване на временна комисия за разследване на строежа на японския хотел "Хаяши" в София, свързан със семейството на премиера Росен Желязков.

Предложението за пръв път влиза за обсъждане в пленарната зала, след като множество пъти управляващото мнозинство отказваше да го вкара в дневния ред.

По време на дебатите Ангел Янчев (Възраждане) заяви, че обектът е официално оценен на 9 милиона лв., но че според различни експертни оценки струва 20 млн. лв. "Аз съм поразен, че всички тук можете да си затваряте очите за това лицемерие. Ако Росен Желязков имаше мъжество, морал и съвест, щеше да дойде да си подаде оставката като истински българин. Това е абсурд", каза той.

Адв. Христо Расташки от МЕЧ каза, че е редно да се знае как така се взима такъв огромен кредит и какво е обезпечението за него. ОТбеляза, че е интересно, че КПК и КОНПИ не разследват случая.

"Интересно е и как съпругата на Желязков - Ралица, е закупила 30% дял от дружеството за 1500 лв.", попита Расташки. Според него става дума за "чиста проба пране на пари" по Наказателния кодекс (НК). Расташки попита управляващото мнозинство нарочно ли са подбрали така членовете на Антикорупционната комисия, че да не разследват случая.

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев отбеляза, че "Величие" ги няма в залата и коментира, че това не е случайно. Расташки му отвърна с коментар за "Величие" и дейността им в "Историчеси парк". Дебатът за кратко дерайлира в нападки към "Величие". Мария Илиева от партията на Ивелин Михайлов излезе да защити парламентарната си група.

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов каза, че точката е влязла в дневния ред само защото днес е "ден на опозицията" и посочи, че с процедурни хватки досега така и не е стигало до обсъждането ѝ.

"За много по-малки прегрешения са си отивали хора от ГЕРБ. Припомням случая с Цветан Цветанов. (...) Очевидно Борисов изпусна лостовете на управление, те бяха поети от Пеевски. Очевидно е, че Росен Желязков е покровителстван от Пеевски. Всичко това е очевидно, но не се казва", коментира той.

По думите му мълчанието на другите опозиционни сили (б.а. ПП-ДБ и "Величие") е показателно. Добави, че е нужна нова Конституция и нов модел на управление, както и нови управляващи.

Деница Сачева от ГЕРБ все пак взе думата накрая, за да защити честта на премиера - по думите ѝ след това "шоу" на опозицията. Тя заяви, че от всички факти е ясно, че няма данни за извършване на престъпления, пране на пари или корупция.

"Росен Желязков - във времето, в което съпругата му става съсобственик, дори не е заемал публична позиция. Така че всички тези обвинения днес са напълно безпочвени. Парламентарната група на ГЕРБ ще гласува "против", като това ще бъде своеобразен вот на доверие към Росен Желязков като министър-председател, когото всички в ГЕРБ познаваме като един почтен човек."

Какво предлагаше "Възраждане"?

Комисията да работи 3 месеца, като задачата ѝ е да бъде да установи всички факти и обстоятелства около строежа и финансирането на хотела, както и връзките с фирми и лица, близки до семейството на премиера.

"Мотивите за създаването на комисията са свързани с нарастващите обществени съмнения и медийни публикации за непрозрачен произход на средствата, вложени в проекта. Хотелът, разположен на бул. „Симеоновско шосе“ до Ловния парк, е пететажен комплекс с разгъната застроена площ над 4000 кв.м., включващ СПА-зона, ресторанти, подземен паркинг и впечатляваща интериорна стена с водопад. Макар официално да е обявена инвестиция от 9 млн. лв., експертни оценки посочват, че реалната стойност е между 20 и 30 млн. евро", аргументират се вносителите.

"Възраждане" поставят въпроси за произхода на средствата, особено предвид факта, че съпругата на премиера, бивша актриса, управлява фирма с минимални обороти, е придобила сериозен дял в дружеството собственик на хотела.

Според партията на Костадин Костадинов основният банков заем за 9 млн. лв. е отпуснат без адекватно обезпечение, което поражда съмнения за възможно политическо влияние върху финансовия сектор.

Да бъдат изискани пълни банкови извлечения и данъчни декларации, да се проверят фирмите, свързани със съпругата и дъщерите на премиера, както и евентуални конфликти на интереси. Комисията да анализира дали има данни за престъпления срещу финансовата, данъчната и осигурителната система, измами и търговия с влияние, настояваше "Възраждане".