''България е по-заплашена от Полша. Тук руските дронове могат да достигнат по-лесно''

Трябва да спрем да мислим, че този конфликт не може да стигне до нас, заяви съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев

Ружа Райчева 11 септември 2025 в 10:03 3814 3
Ивайло Мирчев, Да България

Снимка БГНЕС/Стефан Василев
Ивайло Мирчев

Може би малко хора знаят, но България е по-заплашена отколкото Полша, тъй като руски дронове могат да достигнат по-лесно до страната ни, заяви съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

В кулоарите на парламента той определи свалянето на руски дронове в Полша вчера като изключително опасна ситуация:

"Трябва да спрем да си мислим, че този конфликт е далеч и не може да стигне до нас. Да спрем да мислим, че Путин е един добър, русичък руснак, който обича българите - напротив, той си има ясни цели. Трябва да помагаме по всякакъв начин на Украйна."

Според съпредседателите на "Да, България" Мирчев и Божидар Божанов Министерството на вътрешните работи (МВР) е овладяно от неформален кръг, начело с лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски.

Мирчев е на мнение, че най-големият проблем е загубата на обществено доверие в МВР, докато вътрешният министър Даниел Митов и заместниците му се появяват с все по-нелепи версии. "Очевидно министерството се е превърнало в една фасада на един неформален кръг. Има само една достойна постъпка - бърза моментална оставка на МВР министъра", коментира той. 

Божидар Божанов посочи, че според данни на Евростат МВР е вътрешното министерство в Европа с най-ниско доверие.

"Това е така, защото МВР системно пази престъпници, охранява Осемте джуджета, подпомага купуване на гласове, бие протестиращи, прикрива материали и т.н (...) Неформалният кръг, който управлява МВР, начело с Пеевски, е установил пълен контрол. Вместо да се оправдава с опозицията и медиите, министърът може да прати да разпитат защо Кошлуков заплашва СЕМ, които според правомощията си искат да изберат нов състав на ръководството на БНТ", каза Божанов.

Двамата с Мирчев опровергаха лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов, който твърди, че на ПП-ДБ им липсва един подпис за вота на недоверие към кабинета "Желязков". По думите им ПП-ДБ не търси подкрепа от "Възраждане" и "няма да се качва на руското влакче".

Виж още за:

    Ружа Райчева

    Ружа Райчева завършва "Политически мениджмънт и консултиране" в СУ "Св. Климент Охридски". Преди това се е занимавала с класическа музика и театър. Интересува се от вътрешна политика, медии, култура и международни отношения. Присъединява се към екипа на OFFNews през април 2021 г.

    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    242

    3

    Октим

    11.09 2025 в 12:37

    -0
    +0
    Оооо, и не само! Макар и дронове пак ще бъдат посрещнати с хляб и сол лично от рубель радевь, който ще си обуе долните гащи със сърпа и чука върху тях пеейки частушки и друсайки казачок ...

    500

    2

    Незначителен червей

    11.09 2025 в 10:49

    -0
    +0
    Доста задълбочени и мъдри мисли на двамата политици. С вещи познания и дълбочина те вникват в същината на проблемите на народа и призовават за все по пълното задоволяване както на духовните така и на материалните потребности на гражданите. И все повече изнесена продукция на зеленчуци и консерви за изпадалите в беда братски държави. Чудя се тези нещастници политици как се поглеждат в огледалото.

    3200

    1

    LegendOfZelda

    11.09 2025 в 10:09

    -3
    +2
    Ще внася вот на недоверие и не иска подкрепа от другите партии в опозиция?
    Ивайло Мирчев е по тъп от едноклетъчно. Честно, по ниско интелигентна измет не е влизала в НС.. а там е бил дори Волен Сидеров.
     
    X

    Как Русия съобщи, че ни обявява война. Камен Невенкин вади непоказвани документи за 9.09.1944 г.