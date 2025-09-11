''България е по-заплашена от Полша. Тук руските дронове могат да достигнат по-лесно''

Може би малко хора знаят, но България е по-заплашена отколкото Полша, тъй като руски дронове могат да достигнат по-лесно до страната ни, заяви съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

В кулоарите на парламента той определи свалянето на руски дронове в Полша вчера като изключително опасна ситуация:

"Трябва да спрем да си мислим, че този конфликт е далеч и не може да стигне до нас. Да спрем да мислим, че Путин е един добър, русичък руснак, който обича българите - напротив, той си има ясни цели. Трябва да помагаме по всякакъв начин на Украйна."

Според съпредседателите на "Да, България" Мирчев и Божидар Божанов Министерството на вътрешните работи (МВР) е овладяно от неформален кръг, начело с лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски.

Мирчев е на мнение, че най-големият проблем е загубата на обществено доверие в МВР, докато вътрешният министър Даниел Митов и заместниците му се появяват с все по-нелепи версии. "Очевидно министерството се е превърнало в една фасада на един неформален кръг. Има само една достойна постъпка - бърза моментална оставка на МВР министъра", коментира той.

Божидар Божанов посочи, че според данни на Евростат МВР е вътрешното министерство в Европа с най-ниско доверие.

"Това е така, защото МВР системно пази престъпници, охранява Осемте джуджета, подпомага купуване на гласове, бие протестиращи, прикрива материали и т.н (...) Неформалният кръг, който управлява МВР, начело с Пеевски, е установил пълен контрол. Вместо да се оправдава с опозицията и медиите, министърът може да прати да разпитат защо Кошлуков заплашва СЕМ, които според правомощията си искат да изберат нов състав на ръководството на БНТ", каза Божанов.

Двамата с Мирчев опровергаха лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов, който твърди, че на ПП-ДБ им липсва един подпис за вота на недоверие към кабинета "Желязков". По думите им ПП-ДБ не търси подкрепа от "Възраждане" и "няма да се качва на руското влакче".