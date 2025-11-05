Асен Василев за майчинските: Управляващите искаха, но нямаха желание

Управляващите искаха, но нямаха желание. Така председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев коментира отхвърленото предложение в пленарна зала майките да получават 100% от майчинските през втората година.

Народното събраните отхвърли предложени от ПП-ДБ промени в Кодекса за социално осигуряване, с които майките получават възможност да получат цялото си обезщетение, ако се върнат на работа доброволно преди изтичането на 2-годишното майчинство. В момента майките, връщащи се по-рано на работа, получават 50% от сумата.

"Това е един от редките случаи, когато това е добре и за бюджета, тъй като работейки те внасят повече осигуровки, отколкото се изплащат, добре е за самите семейства, тъй като те получават 100% от майчинските, добре е и за работодателите. Въпреки че ГЕРБ заявиха, че това било тяхно предложение от 2016, а БСП казаха, че те за това се борели цял живот - едните гласуваха "против", а другите се въздържаха", допълни Василев в кулоарите на парламента.

По думите му това показва, че управляващите не мислят за българските граждани.

"Бюджетът е толкова скандален, че ще направим отделна пресконференция за него, аз все още се чудя дали това е повече наглост или повече некомпетентност", каза той.

Василев определи като лъжа думите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който заяви, че много пъти е разговарял с бившите представители на "Да, България" и "Продължаваме промяната" - Христо Иванов и Кирил Петков - по темата за сваляне на санкциите от Делян Пеевски.

Лидерът на ПП припомни, че е разширил санкциите, за да се запази българската финансова система.