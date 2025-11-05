Парламентът отказа да увеличи обезщетенията за майките, върнали се доброволно на работа

Народното събраните отхвърли предложени от ПП-ДБ промени в Кодекса за социално осигуряване, с които майките получават възможност да получат цялото си обезщетение, ако се върнат на работа доброволно преди изтичането на 2-годишното майчинство. В момента майките, връщащи се по-рано на работа, получават само 50% от сумата.

При представянето на законопроекта депутата от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) Венко Сабрутев посочи, че въпреки, че зкаонопроектът е внесен преди 2 месеца - няма доклад от социална комисия.

"Защото председателят г-жа Деница Сачева за 2 месеца не намери време и желание да вкара предложението ни в дневния ред. Това е още едно доказателство, че на ГЕРБ не им пука за майките и децата на България", коментира той.

По думите му законопроектът е също толкова дългоочакван от бизнеса, защото те искат младите майки да се върнат на работа бързо.

"Имаме становище на НОИ още от преди 2 паралемнта, което казва, че тази мярка би струвала 2,4 млн. лв. на държавата, но дори при песимистичен сценарий и на работа се върнат по-малко от 25% от майките - приходът за държатава 26 млн. лв. Това е 12 пъти повече. Имаме един абсолютно безспорен зкаонопроект, който е социално справедлив, насочен към майките и децата", представи законопроекта Венко Сабрутев.

Депутатът Георги Хрисимиров каза, че "Възраждане" ще подкрепи законопроекта, за да може хората да имат достоен живот. Той обаче обвини ПП-ДБ, че използват темата като политическа "дъвка", с която да си правят пиар.

Цветан Предов от "Има такъв народ" (ИТН) призова ПП-ДБ да излязат и да обяснят защо по време на 47-ото НС, когато ПП управляваше в коалиция с ДБ, БСП и ИТН, не приеха подобно предложение за промени в Кодекса за осигуряване. Подобен въпрос зададе и Хрисимиров преди него.

"Подобни предложения са популистки и целят да скрият вносителите зад групата, представлявяна в България от майките и децата. Всеки един от нас има отговорна задача - искам да знам защо в в 47-ото НС отказахте това предложение, а в 49-ото, когато имахте възможност отново - така и не го внесохте", попита Предов.

Венко Сабрутев му отвърна с обвинение, че това е "дъвка, която често употребяват":

"Другарю Предов, ние управлявахме заедно в 47-ото НС. По-скоро въпросът към вас е защо не го подкрепихте? Отговорът е, че това не беше същото предложение. Тогава се предлагаше само и единствено за осиновител, а не за майките, които са родили. Популистко ли е да се погрижим за младите семейства в България? Не е - това се нарича грижа."

Биляна Иванова от БСП обвини Сабрутев, че "говори абсолютни глупости", както и че предложението на ПП-ДБ е популистко. Георги Георгиев от "Възраждане" обвини ПП, ИТН и БСП, че всички са виновни, че по-рано не са направили тези промени и сега се опитват да си прехвърлят вината за това.

Лидерът на ПП и бивш финансов министър Асен Василев каза, че тонът на дебата не е на нивото на обсъждания въпрос.

"Кой кога какво предложил - можем да говорим извън тази зала. Тук трябва да вземем решение, което е добро за българските работодатели и жени, гледащи децата си през втората година. То по никакъв начин не води до допълнителни разходи в бюджета и това е по мнение на НОИ", отбеляза той.

В седмичната програма за днес са фиксирани законодателни предложения от опозицията. "Възраждане" искат да се създаде временна комисия за строежа на хотел "Хаяши", а МЕЧ предлагат одържавяване на нефтената рафинерия в Бургас заради санкциите, наложени на "Лукойл".