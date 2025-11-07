Столична община потвърди за чистката в НАГ, след като кметът Васил Терзиев отне правомощията на главния архитект Богдана Панайотова.
Както писа OFFFNews вчера директорът на дирекция „Общински строителен контрол“ в Направление “Архитектура и градоустройство” арх. Божидар Касабов и началникът на отдел „Устройствено планиране“ арх. Светломир Колев са освободени от заеманите от тях длъжности в рамките на изпитателния срок, съгласно действащото трудово законодателство.
Директорът на дирекция „Мониторинг и контрол“ Елена Василева е подала заявление за прекратяване на служебното си правоотношение по собствено желание, съобщават още от Столична община.
Настоящата информация има за цел да внесе яснота относно настъпилите кадрови промени в Направление “Архитектура и градоустройство” в контекста на снетото от кмета на Столична община Васил Терзиев доверие към Главния архитект Богдана Панайотова. Всички действия са предприети в съответствие с приложимото законодателство и административния ред.
Столична община продължава да прилага своята политика на прозрачност в управлението и своевременно да информира обществеността за предприетите решения и промени в администрацията, към които има висок обществен интерес.
