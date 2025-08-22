Семейна двойка пое ръководството на две от най-желаните столични училища

След успешно издържани конкурси съпрузи оглавиха две от най-желаните столични училища - Френската гимназия и 51-во училище "Eлисавета Багряна".

Симона Ангелова е новият директор на 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“. Тя е с докторска степен по "Методика на обучението" и има едногодишен управленски опит като заместник-директор на 32. СУ. Вчера нейната предшественичка Емилия Богданова ѝ предаде управлението на елитното училище.

Веселин Стефанов, дългогодишен заместник-директор в 51-во СУ, спечели конкурса за директорското място. Той е доктор по "Управление на образованието" и наследява поста от Асен Александров, който ръководи училището повече от 20 години.

Самият Александров беше назначен отново като директор, само че този път на частното Училище по математика “Питагор”. Остава и активен като председател на Сдружението на директорите и съветник на министъра на образованието Красимир Вълчев.

В интервю пред "24 часа" съпрузите казват, че обсъждат идеи и съвети и че взаимно се допълват - Ангелова е по-навътре в учебната дейност, а Стефанов се справя с администрацията.

На въпрос какво биха казали на министъра на образованието, ако посети училищата им, двамата отговарят, че биха му благодарили за реформите в образованието, но и че ще го попитат за повече яснота относно забраната за ползване на мобилни телефони от учениците.

За намаляването на часовете по чужди езици Ангелова коментира, че не е фрапантно и че може да бъде компенсирано с избираеми или факултативни дисциплини. Двамата искат да видят и повече интердисциплинарност и свързаност на предметите.