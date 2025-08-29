Секновение е, лятото си тръгва, морето изстива

Св. Иоан Предтеча се възпоменава няколко пъти в годината

Църквата отбелязва днес Отсичане главата на св. Йоан Предтеча и Кръстител.

Св. Иоан Предтеча се възпоменава няколко пъти в годината: на 7 януари - Събор на св. Йоан Кръстител (Ивановден) - денят след Кръщение Господне (Богоявление), на 23 септември - Зачатие на св. Иоан Предтеча, на 24 юни - Рождение на св. Иоан Кръстител (Еньовден), на 29 август - Отсичане главата на св. Иоан Кръстител (Строг пост), на 24 февруари - Първо и второ намиране честната глава на св. Иоан Кръстител, на 25 май - Трето намиране честната глава на св. Иоан Кръстител и всеки вторник през годината, който също е посветен на неговата памет.

Народът нарича днешния ден Секновение. Вярва се, че денят и нощта се секат, влечугите и бубулечките тръгват към зимните си леговища, а с тях и всички самовили и змейове.

На Секновение не се работи, от него водата в реки, езера и морета става студена и неподходяща за къпане. В народните вярвания този ден се смята за един от най-лошите. Забраняват се и яденето на червени плодове и зеленчуци, както и пиенето на червено вино.

