С 6845 подписа: Отвореното писмо за истинско и качествено образование вече е в НС

Инициаторите на отвореното писмо за истинско и качество образование внесоха набраните до момента подписи в деловодството на Народното събрание.

Към този момент подписите в онлайн петицията са 6845, а под самото отворено писмо са 53, заяви пред OFFNews гражданският активист и преводач Ирина Манушева.

Вчера Народното събрание (НС) прие на първо четене дългоочаквания законопроект на Министерския съвет (МС), който регламентира в Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) задължителен предмет "Добродетели и религия", както и завишава на санкциите срещу учители и ученици.

Писмото е адресирано до премиера Росен Желязков и председателя на НС Наталия Киселова множество учители, адвокати, журналисти, писатели и граждански активисти призоваха за истинско и качество образование за българските деца и младежи. То е официално подкрепена от Асоциация "Родители".

В отвореното писмо пише, че училищното образование в България се намира в тежка, дългогодишна и безмилостно задълбочаваща се криза, която застрашава устоите на самото ни общество:

"Решаването на тези проблеми и предприемането на адекватни мерки за осъвременяване на българското образование е въпрос на оцеляване и бъдеще за всички нас. Вместо това МОН и неговите сателити упорито следват политики, които не интегрират, а сегрегират; не развиват, а потискат; не решават, а прикриват; не координират, а контролират. За пореден път ни предлагат псевдомерки и псевдореформи, противоречащи на базови педагогически принципи и ценности и рискуващи още по-голямо задълбочаване на проблемите, включително спорни, потенциално опасни промени в ЗПУО."

Подписалите писмото настояват депутатите да не приемат спорни поправки на парче, които ще костват ценни ресурси, ще затлачат важните секторни реформи и ще предизвикат още по-голямо обществено разединение.

Те предлагат да се създаде независим национален Съвет по образованието към Министерски съвет (МС), който да инициира сериозен обществен и експертен дебат за целите на съвременното образование и да очертае план за тяхното постигане, подчинен на задълбочени анализи и научнообосновани методики.