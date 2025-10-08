Задължителен предмет ''Добродетели и религии'' в училище мина първата цедка в НС. Работа с ИИ - не

Щекотливата тема за въвеждането на нов задължителен предмет "Добродетели и религии" в училище бе обсъдена в парламента. Дебатите продължиха около пет часа.

Народното събрание обсъди на първо четене дългоочакваните законопроекти за изменение на Закона за предучилищното и училищното образование - един на правителството, и по един от "Продължаваме промяната" и "Демократична България". Правителственото предложение се прие, на ПП-ДБ - не.

Законопроектите от месеци пораждат обществена полемика. Малко преди публикуването на проекта на МС Министерството н образованието и науката (МОН) организира 8-часова кръгла маса с участието на патриарх Даниил, множество политици, активисти, журналисти и заинтересовани лица, като родители и учители.

Какво предлага правителството?

Промените, внесени от Министерския съвет, са за въвеждането на два нови вида езикова подкрепа за деца и ученици, които не владеят българския език в достатъчна степен.

Атестациите на учителите и директорите да бъдат всяка година, а не веднъж на четири.

Правителството предлага да се промени статута на математическите и природоматематическите гимназии в специализирани училища, с прием след четвърти и след седми клас, както и създаването на нов задължителен предмет "Добродетели и религии", като се предлага да се изучава по избор като "Религия – православие", "Религия – ислям", или "Добродетели/етика". По този учебен предмет няма да се пишат оценки.

Осигуряване на транспорт на деца в задължителна предучилищна възраст и за учениците от първи до 12 клас със специални образователни потребности (СОП), които пътуват ежедневно за обучение в друго населено място.

В законопроекта на правителството се акцентира и върху повишаването на дисциплината в училище. Улеснява се налагането на санкции срещу ученици и учители. Предлага се пълна забрана за телефоните в училище, с цел да се намалят разсейването на учениците и да се подобри учебният процес.

Друга важна промяна е, че кметовете вече няма да могат да обявяват неучебни дни сами. В момента могат да обявят до 3 учебни дни в годината за неучебни непредвидени обстоятелства. При приемането на законопроекта на второ четене, кметовете ще да получават разрешение от министъра на образованието. Сами ще могат да обявяват за неучебен само деня, в която се чества празника на града.

Увеличават се глобите за родители, които не запишат децата си в предучилищна група или в училище, както и родителите, които не осигуряват присъствието на децата си. От 50-150 лв. скачат на 80 до 250 лв. Глобата може да стигне до 800 лв. при повторно нарушение. Парите ще отиват съответната детска градина или училище при делегиран бюджет, в противен случай -в дадената община.

Ето как гласуваха депутатите по законопроекта на МС:

Какво предлага "Продължаваме промяната"?

Бившият премиер Николай Денков и група народни представители от ПП предлагат въвеждането на принцип на етично, безопасно и образователно насочено използване на изкуствения интелект (ИИ) в училищното образование.

При представянето на законопроекта Денков подчерта, че ИИ трябва да бъде вкаран в закона по подходящия начин - от една страна трябва да присъства, от друга страна не трябва да се регламентира тясно, защото ИИ бързо се развива.

Изучаването на религия с конфесионални характеристики да остане свободноизбираемо, като държавата следва да създаде условия и да подпомогне подготовката на преподаватели, информираността на родителите и възможностите за организиране на занятия към религиозни институции извън задължителната програма.

ПП предлагат и въвеждане на мандатност за длъжността "директор" на държавни и общински образователни институции с максимална продължителност от два последователни четиригодишни мандата.

Ето как гласува залата по проекта на ПП:

Какво предлага "Демократична България"?

Законопроектът, внесен от Елисавета Белобрадова и група народни представители от ДБ, предлага държавата да следва стратегия за цифровизация и използване на ИИ в образованието за постигане на равен достъп до качествено образование.

При намаляване на броя на децата в периодите на ученическите ваканции, детските градини да могат да организират сборни групи при спазване на изискванията за максимален брой на деца в група, определени чрез държавния образователен стандарт за финансиране на институциите, се посочва в законопроекта.

Ето как гласува залата по законопроекта на ДБ:

Вълчев: Кажете откровено, че сте против изучаването на религия

Бившият столичен кмет от ГЕРБ Йорданка Фандъкова заяви, че законопроектите представляват сериозна реформа в образованието и призова за обединение по тях. Тя е на мнение, че е важно да се подобри дисциплината в училище, като наказанията да имат дисциплинарен ефект. Акцентира и върху важността от повишаване на учителските квалификации.

Станислав Балабанов каза, че "Има такъв народ" ще подкрепят законопроекта на ПП, както и на МС. "Благодаря на г-н Денков, че узряха за идеите на ИТН, отдавна предложени в нашите програми", заяви той.

Елисавета Белобрадова подчерта, че в законопроекта на МС присъстват множество понятия без дефиниции - например "благополучие", което го превръща във формализъм. Посочи, че отсъства темата за дигитализацията.

Петя Цанкова от БСП обобщи, че днешният дебат е за това консервативно или либерално да бъде българското образование. Към 11:50 председателстващият заседанието Драгомир Стойнев (БСП) даде почивка до 12:45 заради извънредно заседание на енергийната и икономическата комисия в НС.

Министърът на образованието Красимир Вълчев беше категоричен, че само се разширява достъпът до изучаването на религия, а не се прави задължително. Той за пореден път обясни, че учениците ще могат да избират какво да учат - добродетели или религия.

"Забелязвам, че дори след като уточнихме всички тези неща, продължи атаката срещу религията, включително срещу увеличаването на достъпа до нея. Което ми навява мисълта, че целта е да не се изучава религия. Кажете си, че сте откровено против разширяването на достъпа до религия", заяви министърът.

Веднага след това Даниел Проданов от "Възраждане" попита Николай Денков защо по време на "сглобката" не са "извадили православието от Конституцията". Добави, че според "Възраждане" е по-добре предметът да се казва "Религия и етика" и че това се потвърдило от становище на Светия Синод.

Председателят на комисията по образование Андрей Чорбанов от ИТН заяви, че всички програми ще са под контрол и че не вижда опасност за светското образование:

"Явна е девалвацията на ценностните системи, най-вече на семейните при възпитанието. Държавата прави някакъв опит в поне известна степен да замести тези пропуски, защото децата, които виждаме в ежедневието си, са реплика на случващото се в семейството. Надявам се това да допринесе за намаляване на агресията."

Красимир Вълчев заяви, че наблюдава съпротива срещу възпитателна функция, в това число и възпитанието в добродетели.

Явор Божанков (ПП-ДБ) посочи, че около 1 милион души в България се определят като атеисти. "Има потенциал деца да бъдат изолирани. Аз съм вярващ, но не налагам това на никого", каза той и като Белобрадова обърна внимание на неясните дефиниции в законопроекта на МС.

Цветан Предов от ИТН каза, че не бива учителите да налагат санкции безразборно според преценката си, както дава възможност законопроектът на МС. Министър Вълчев отвърна, че учителите по презумпция са с доверие и МОН разчита, че ще успеят да възпитат децата и да въдворят ред в класната стая.