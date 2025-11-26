Протест затвори Околовръстното на Пловдив

Протест на околовръстното шосе на Пловдив събра граждани на мястото, където стана тежкият инцидент, при който загинаха трима души.
Жители от Пловдив и околните населени места настояват мантинелите да бъдат премахнати, тъй като според тях пътят е опасно стеснен. Те искат още държавата да предприеме спешни мерки, за да разшири шосето, тъй като пътят е изключително натоварен, съобщи bTV.
При инцидента от 24 ноември тир навлезе в насрещното и се удари в лек автомобил на Околовръстното шосе. В колата се е возило семейство, от което трима загинаха на място – родителите и 14-годишно дете. Единствен оцелял е друго, 7-годишно дете, което към момента е в болница с опасност за живота.
Все още няма официални данни за причината за катастрофата, но мнозина обвиняват Околовръстния път.
В социалните мрежи той е известен сред редовните преминаващи по него като „улей на смъртта“.
От Агенция "Пътна инфраструктура твърдят, че „до момента отсечката, в която е настъпил инцидентът, не е регистрирана като участък с концентрация на произшествия“, както и че пътят е в добро техническо състояние.
От АПИ уверяват още, че е планирано разширяване на Околовръстното – с по две ленти във всяко платно за движение, но ремонтите ще започнат края на 2026 или началото на 2027 г.
Експертът в Европейски център за транспортни политики Ивайло Крушев, твърди че не само този участък, а целият път е опасен, защото потокът превозни средства, който минава през него, многократно надвишава предвидения капацитет.
„Единственият вариант да се оправи този проблем е Околовръстния път да бъде завършен изцяло“, казва той.
