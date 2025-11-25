Тежка катастрофа с три жертви край Пловдив, дете е с опасност за живота

Трима души са загинали, още едно дете е пострадало при тежка катастрофа късно снощи на кръстовището на Околовръстния път на Пловдив, съобщи МВР.
Сигналът е подаден в полицията в 23:10 ч. чрез тел. 112. По неофициална информация в колата е пътувало семейство, информира Нова тв.
По първоначални данни товарен автомобил МАН, управляван от 24-годишен мъж, е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е ударил челно в лек автомобил „Фолксваген“. На място са загинали 43-годишната шофьорка на автомобила и двама нейни спътници – 42-годишен мъж и 14-годишно дете. Друго дете, на 7 години, което е пътувало в обезопасително столче, е отведено в болница в тежко състояние и с опасност за живота.
Водачът на камиона е задържан за срок до 24 часа. Пробите му за алкохол и наркотични вещества са отрицателни.
Причините за тежкия инцидент се изясняват. Образувано е досъдебно производство под наблюдението на Окръжна прокуратура – Пловдив.
25.11 2025 в 09:39
България (Шопария, полицейска държава, корупцията и кражбите са национален спорт). Мирно време. Трима загинали и един ранен.
Къде е войната?!?
25.11 2025 в 09:20
