От МРРБ отговарят на Терзиев: Има нередности по неплатените проекти на София

От МРРБ отговориха на кмета на София Васил Терзиев, който по-рано днес обвини регионалното министерство, че бави плащания за София и така инфраструктурни проекти са под риск.

По трите проекта, визирани от Терзиев, има нередности. Министър Иван Иванов е провел две срещи с кмета Терзиев, на които в конструктивен диалог са обяснени изискванията и принципите, по които се финансират проектите, заявяват от МРРБ.

"До този момент екипът в МРРБ, отговарящ за изпълнението на общинската инвестиционна програма, е изпратил поредица от писма с насоки как да бъдат отстранени разминаванията в документацията и с каква информация е нужно да бъдат допълнени, така че да отговарят на условията на закона и да се премине към изплащането на средства. Това са изисквания, въведени по време на управлението на Асен Василев в качеството му на финансов министър и Андрей Цеков в качеството му на регионален министър. МРРБ никога не си е позволявало да коментира административния капацитет на която и да е община, независимо от партийната принадлежност на ръководството ѝ, няма да го направи и сега", казват от МРРБ.

И за трите конкретни проекта, посочени от Терзиев като забавени, са констатирани нередности в представените документи:

Ул. „Опълченска“ – изпълнението на проекта е обект на проверка за нередности от различни институции, което задължава МРРБ да не извършва трансфер в полза на Столична община, съгласно изискванията на ЗДБ.

Бул „Ал. Стамболийски“ – подадената към МРРБ документация за изпълнението на проекта е непълна и некоректна, като нееднократно са изисквани корекции и необходими документи, включително и днес.

Мостът на Бакърена фабрика – припомняме, че за този проект в МРРБ няма подписано споразумение, като последното искане за сключване на такова с коригирани документи е входирано на 12.09.2025 г. С публични събития бе обявено, че проектът е приключен и движението по моста е пуснато, което би довело до нарушаване на изискванията на ЗДБ от страна на СО.

В заключение от регионалното министерство заявяват готовност да окажат съдействие в административния процес по реализацията на проектите на Столична община.