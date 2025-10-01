Терзиев: Държавата бави плащания за София, инфраструктурни проекти са под риск

Министерството на регионалното развитие и благоустройството продължава да бави средствата по програмата за общинско финансиране. Това блокира разплащането по ключови инфраструктурни обекти – ремонта на бул. „Ал. Стамболийски“, моста на Бакърена фабрика, който вече е отворен за движение, и ул. „Опълченска“, която е завършена. За всички тях през 2025 г. досега не е изплатен нито един лев, алармира кметът на София Васил Терзиев във фейсбук.

Той разкрива фактите, свързани с ремонтите и парите за София:

Столична община има 156 одобрени проекта по закона за държавния бюджет.

От началото на годината общината е получила едва 236 хил. лв. и само 10 споразумения за обекти в районите Панчарево, Банкя, Младост и Илинден.

През 2024 г. поискахме плащания за 11 млн. лв., но получихме само половината. Още 43 хил. лв. от тогавашните искания постъпиха едва през юли 2025 г.

През 2025 г. поискахме нови 29 млн. лв., но досега са преведени само 193 хил. лв.

В резултат важни инфраструктурни проекти не могат да бъдат разплатени, а ключови обекти за града – улици, булеварди, детски градини – остават под риск заради забавяне на средства, които София заслужава.

За сравнение, по същата програма други общини вече са получили стотици милиони. В отчетите на МРРБ към 31 август 2025 г. се вижда, че са платени 435 млн. лв. за 720 проекта към 214 общини.

София е дом на над милион души. Всички проекти, които правим, са за тях – за децата, за семействата, за бъдещето ни тук. Тези хора генерират над 43 % от БВП на страната и именно техните проекти са умишлено спирани от държавата. Целта е ясна – софиянци да страдат за избора си, докато общите пари се раздават на онези, които са се снимали пред герба, пише още кметът Терзиев.

Като кмет не мога да допусна политически игри и лицемерие да спират развитието на града. Ще настоявам средствата, които се полагат на софиянци, да бъдат изплатени изцяло. Защото всяка улица, всеки мост, всяка градина не са просто строителни обекти – те са част от борбата ни за по-качествен живот на всеки софиянец, подчертава кметът на столицата.