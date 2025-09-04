Мъжът, заснел черния леопард от Дупнишко: Първо помислих, че е вълк

Малко след село в полето притича някакво черно животно, което измина доста дълго разстояние за кратко време. За сравнение кучето ми е 30-килограмов питбул, а това животно беше поне толкова голямо. Извадих телефона, за да го заснема. Животното беше на около десетина метра от мен. Явно гонеше някаква плячка. Първоначално помислих, че е някакъв вълк.

Това разказа Светослав Кавдански, който засне кадрите и подаде сигнал за черния леопард от района на дупнишкото село Крайници, по Нова тв.

Светослав подчерта, че макар животното да не му обърнало внимание, той побързал да се прибере вкъщи и да уведоми кмета на селото и полицията. На заснетите от него кадри той разпознал специфичната походка на голяма черна котка.

„Разпитаха ме от полицията. Разследващите казаха, че тревата в полето е била около 30 сантиметра. Това ме навежда на мисълта, че животното е било високо около 50-60 сантиметра, защото беше над растителността”, заяви той.