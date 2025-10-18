Маршрутът на трамвай №22 се променя заради ремонт

Маршрутът на трамваите по линия № 22 се променят временно заради ремонт, съобщиха от Столичната община.

От 04:30 ч. днес до 24 ч. на 19 октомври трамваите от линия № 22 ще се движат от кв. „Красна поляна” до трамвайно обръщателно колело „Гео Милев“ .

Разкрива се временна линия № 22ТМ с маршрут: от автостанция „Изток“ (начална спирка на автобусни линии № 117 и № 118) по ул. „Летоструй“, надясно по бул. „Ботевградско шосе“ до гара „Подуяне“, бул. „Мадрид“, ул. „Проф. Милко Бичев“, бул. „Ген. Данаил Николаев“ и наляво по бул. „Ботевградско шосе“ по маршрута до автостанция „Изток“.

Автобусите ще спират на съществуващите автобусни спирки по маршрута и на трамвайната спирка ул. „Алеко Константинов“ в посока център.