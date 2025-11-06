Чистка в НАГ след SMS-а за оставка на главния архитект

Чистка върви в Направление "Архитектура и градоустройство" към Столична община, след като кметът на София Васил Терзиев поиска, но не получи оставката на главния архитект Богдана Панайотова, научи OFFNews.

По ръководството на новоназначения заместник кмет по правни въпроси Стефан Дъров текат затворени в тесен кръг обсъждания за иницииране на дисциплинарна процедура с цел да бъде отстранен главния архитект на София.

Според информацията, с която разполагаме, новият екип на Васил Терзиев ще се възползва от жалбите, които Артекс входира до кмета на Столична община и Административен съд за забавени процедури за ПУП-ове и решения на ОЕСУТ, въпреки че правомощията по градоустройството са изцяло в ръцете на кмета на столицата.

Главният архитект на София обяви, че смята да даде на прокуратурата последното разрешително за изграждането на небостъргача "Златен век" на строителната компанията "Артекс" в кв. "Лозенец" през май. Тогава тя уточни, че ще сезира прокуратурата и за действията на всички бивши главни архитекти по казуса. Към момента няма информация Дали това се е случило.

Сред освободените до момента са Директорът на “Общински строителен контрол” арх. Божидар Касабов, на прицел е и административния директор на НАГ Иван Колев, началник отдел в дирекция "Териториално планиране", които бяха назначени по времето на арх. Панайотова.

В знак на солидарност с тях директорът на Дирекция “Монторинг и контрол” е подготвил оставката си. Това е дирекцията, която осигури публикуването на информация за дейността на НАГ и всички актове на централната администрация и районите.

Причината за поисканата оставка на главния архитект на София Богдана Панайотова е несъгласието й с новата структура и числеността на НАГ в новата общинската администрация, подготвена от кмета Васил Терзиев, научи OFFNews.