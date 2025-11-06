Чистка в НАГ след SMS-а за оставка на главния архитект

На "Московска" 33 обсъждат как да бъде отстранена арх. Богдана Панайотова, след като отказа да подаде оставка

OFFNews 06 ноември 2025 в 17:29 3829 2
Сградата на НАГ

Снимка Архив
Сградата на НАГ

Чистка върви в Направление "Архитектура и градоустройство" към Столична община, след като кметът на София Васил Терзиев поиска, но не получи оставката на главния архитект Богдана Панайотова, научи OFFNews.

По ръководството на новоназначения заместник кмет по правни въпроси Стефан Дъров текат затворени в тесен кръг обсъждания за иницииране на дисциплинарна процедура с цел да бъде отстранен главния архитект на София.

Според информацията, с която разполагаме, новият екип на Васил Терзиев ще се възползва от жалбите, които Артекс входира до кмета на Столична община и Административен съд за забавени процедури за ПУП-ове и решения на ОЕСУТ, въпреки че правомощията по градоустройството са изцяло в ръцете на кмета на столицата.

Главният архитект на София обяви, че смята да даде на прокуратурата последното разрешително за изграждането на небостъргача "Златен век" на строителната компанията "Артекс" в кв. "Лозенец" през май. Тогава тя уточни, че ще сезира прокуратурата и за действията на всички бивши главни архитекти по казуса. Към момента няма информация Дали това се е случило.

Сред освободените до момента са Директорът на “Общински строителен контрол” арх. Божидар Касабов, на прицел е и административния директор на НАГ Иван Колев, началник отдел в дирекция "Териториално планиране", които бяха назначени по времето на арх. Панайотова.

В знак на солидарност с тях директорът на Дирекция “Монторинг и контрол” е подготвил оставката си. Това е дирекцията, която осигури публикуването на информация за дейността на НАГ и всички актове на централната администрация и районите.

Причината за поисканата оставка на главния архитект на София Богдана Панайотова е несъгласието й с новата структура и числеността на НАГ в новата общинската администрация, подготвена от кмета Васил Терзиев, научи OFFNews.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    -7400

    2

    Gunteer

    06.11 2025 в 18:26

    -0
    +2
    Пък аз сега разбрах, че Васко е в Бразилия, за да получи награда за "здрав град". Няма как да е по-цинично. Всичко се разпада, улиците са мръсни, тъмни, опасни, затънали в боклуци. Знам, че не е виновен за всичко, знам, ама трябва да го е срам, че не е направил нищо съществено по въпроса, а само се перчи, назначава, уволнява, прави се на чист като сълза, той, отгледаният от ДС, буквално!

    -7400

    1

    Gunteer

    06.11 2025 в 18:07

    -0
    +0
    Интересно, има ли този адвокат нещо общо с адвокатката на мутрите от Индиго, ако не се лъжа?
     
    X

    Мирчев: Борисов се скъса от срещи с хора, свързани с Щатите, в опити да изкара Пеевски от Магнитски