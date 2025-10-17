Глобиха младежа, поставил детски фигури на опасни места за пресичане

Глобиха с 50 лв. студента Андрей Димитров, който постави фигури на деца на опасни за пресичане места в София, предаде Нова телевизия.

Санкцията е наложена от столичния инспекторат и е заради поставените фигури.

Такива има до мястото, където загина 15-годишния Филип, както и до четири други опасни пешеходни пътеки.

Две от фигурите издържаха само един ден и бяха счупени от вандали. Инициативата е на младежкото “Сдружение РЕД” и се нарича “София - град за децата”.

Общо десет детски фигури в реален размер бяха поставени на пет опасни кръстовища в София.

Кампанията цели да привлече вниманието на институциите и широката общественост към проблемите на пътната безопасност, да повишат превенцията на ПТП и да подобрят качеството на пътна маркировка в столицата, заявява от младежката организация.

“Още колко детски стаи трябва да опустеят, за да може институциите да се задействат и някой да вземе мерки в тази държава", попита Андрей Димитров, автор на кампанията и основател на "Сдружение РЕД".