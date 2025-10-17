Глобиха младежа, поставил детски фигури на опасни места за пресичане

OFFNews 17 октомври 2025 в 16:23 418 4
Детски фигури до пешеходна пътека

Снимка Сдружение РЕД
Детски фигури до пешеходна пътека

Глобиха с 50 лв. студента Андрей Димитров, който постави фигури на деца на опасни за пресичане места в София, предаде Нова телевизия.

Санкцията е наложена от столичния инспекторат и е заради поставените фигури.

Такива има до мястото, където загина 15-годишния Филип, както и до четири други опасни пешеходни пътеки.

Две от фигурите издържаха само един ден и бяха счупени от вандали. Инициативата е на младежкото “Сдружение РЕД” и се нарича “София - град за децата”.

Общо десет детски фигури в реален размер бяха поставени на пет опасни кръстовища в София.

Кампанията цели да привлече вниманието на институциите и широката общественост към проблемите на пътната безопасност, да повишат превенцията на ПТП и да подобрят качеството на пътна маркировка в столицата, заявява от младежката организация.

“Още колко детски стаи трябва да опустеят, за да може институциите да се задействат и някой да вземе мерки в тази държава", попита Андрей Димитров, автор на кампанията и основател на "Сдружение РЕД".

    2945

    4

    foreigner66

    17.10 2025 в 17:05

    -0
    +0
    Но пък европейската ни столица изглежда прекрасно на улично осветление. :))))

    2970

    3

    Джендо Джедев

    17.10 2025 в 16:47

    -0
    +5
    Глобата от "институциите" и това: "Две от фигурите издържаха само един ден и бяха счупени от вандали." показват, че е най-добре Територията да се засели с някой свестен народ. Примерно швейцарци, евреи... То се видя, че ние не ставаме за тая работа.

    2000

    2

    zlatkov

    17.10 2025 в 16:46

    -0
    +5
    чудя се не ги ли беше срам да глобят момчето, и не се ли сетиха че това е разумна идея - ами не се сещат защото не е тяхно загиналото дете

    6800

    1

    Smoker

    17.10 2025 в 16:36

    -0
    +7
    Работещи институции, майка му стара ейййй... държава земен рай.

     
    X

