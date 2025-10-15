Детски фигури маркират пет опасни пешеходни пътеки в София (снимки)

Младежкото “Сдружение РЕД” представи новата си инициатива “София - град за децата”, поставяйки 10 детски фигури в реален размер на 5 опасни кръстовища в София.

Кампанията цели да привлече вниманието на институциите и широката общественост към проблемите на пътната безопасност, да повишат превенцията на ПТП и да подобрят качеството на пътна маркировка в столицата, заявява от младежката организация.

Кампанията започна на първия учебен ден и продължи поетапно до 13 октомври - Европейски ден за пътна безопасност. Първите две фигури са поставени на пешеходната пътека на ул. Гурко и ул. Шишман, където по нелеп начин преди две години загина 15-годишният Филип Арсов. Други 8 детски фигури са поставени на други опасни пешеходни пътеки, които имат нужда от допълнително обезопасяване:

● бул. „Черни връх“ (при пешеходната пътека при кръстовището с ул. „Златен рог“)

● бул. „Патриарх Евтимий“ - до 9 ФЕГ

● бул. „Ломско шосе“ – при метростанция „Надежда“

● бул. „Княз Александър Дондуков“ - при 1-ва АЕГ.

Локациите са избрани на два принципа - чрез анализ на статистиката за ПТП в София в последните години и широко допитване до граждани чрез онлайн анкета.

Според авторите на инициативата институциите са прекалено заети в “политиканстване” и водейки война една срещу друга не обръщат внимание на истинските проблеми на гражданите, което коства десетки човешки животи всяка година, заявяват от "Сдружение РЕД".

За жалост, на една от локациите - тази на бул. „Черни връх“ и ул. Златен рог” фигурите са вандалски изпочупени и откраднати, преди да дойдат от сдружението да си ги приберат и ремонтират, разказват от младежката организация.

“Изработихме фигурите сами с помощта на приятели, като тяхната идея е да покажем на институциите и софиянци колко колко важно е да бъде подобрена пътната безопасност и да напомнят, че всеки зад волана носи отговорност. А в основата на всичко това са „невидимите деца“ – децата, които никога няма да се приберат у дома, защото шофьорите не ги видяха на пътя. Още колко детски стаи трябва да опустеят, за да може институциите да се задействат и някой да вземе мерки в тази държава", каза Андрей Димитров, автор на кампанията и основател на "Сдружение РЕД".

По неговите думи, от "Сдружение РЕД" няма да спрат с тази акция, а ще организират събитие през ноември, което има за цел да възобнови диалога между граждани и институции и да представи различни решения за по-безопасно бъдеще.

От младежката организация ще настояват за обновена и качествена пътна маркировка на пешеходните пътеки в София; Изграждане на съоръжения за намаляване на скоростта и осветеност на зебрите в тъмните часове на деня, засилена превенция на ПТП и цялата строгост на закона срещу нерегламентираното шофиране.

Гражданските активисти ще изискат от институциите да предприемат конкретни действия пред обществото и ще следят за тяхното изпълнение.

***



Андрей Димитров е студент по политология и граждански активист. Първата му инициатива “За възстановяване на парк “Академик” придоби широка популярност и привлече над 200 доброволци в рамките на 4 акции за реновацията на парка. Инициирана от него подписка срещу продажбата на парка, който е държавен имот, събра подкрепа от над 4500 души. Сдружение РЕД е младежка организация, основана от Андрей Димитров, която има за цел да поощри диалога межд гражданите и институциите.

