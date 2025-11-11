Денят започва с дъжд, жълт и оранжев код за валежи на много места в страната

Дъжд ще вали днес в цялата страна, след обяд обаче валежите ще започнат да спират от запад на изток. В областите Силистра, Русе, Стара Загора, Габрово и Пловдив е обявен предупредителен оранжев код за опасно време. За 12 области е в сила жълт код - това са Добрич, Разград, Търговище, Сливен, Хасково, Пловдив, Ловеч, Плевен, Враца, Монтана, София-град и София област.

Вятър носи хладен въздух.

Максималните температури на повечето места ще бъдат между 10° и 15°, за София – около 11 градуса, според прогнозата на НИМХ.

Над планините ще преобладава облачно време. На много места ще има валежи от дъжд, в местата над 1800 метра надморска височина и от сняг. По-продължителни и по-значителни ще са валежите в централните и източните дялове на Стара планина. Ще духа силен, а по най-високите планински части и бурен вятър от север-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 10°, а на 2000 метра - около 4 градуса.

Облачно ще е и край морето, ще вали на много места. И на брега, и сред вълните от 2-3 бала термометрите ще се качат до 17 градуса.