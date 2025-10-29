PR агенции скочиха срещу решението една фирма да прави кампанията за еврото

Няколко асоциации на пиар и комуникационни агенции излязоха с остра позиция срещу решението на Министерството на финансите (МФ) да възложи голяма информационна кампания за приема на еврото на една единствена фирма.

МФ обяви обществена поръчка без конкурс, с пряко договаряне, на стойност 1,4 милиона лева. Поръчката е за информационна кампания за еврото в социалните мрежи.

Възложителят покани пет фирми - "Диджитал Ай Ди" АД, "Диджитейл" ООД, "Ай Ти Дизайн 2020" ЕООД, "ДИР.БГ" АД и "Агенция Вила" ЕООД - и ще избере само една от тях, която да изпълни всички дейности в поръчката. Кампанията трябва да включва кратки видеа (рийлс, шортс, стори), постове и банери, както и прагматик мрежи.

Мотивът за прякото договаряне е, че това е образователна кампания, посочва възложителят. Всички дейности трябва да отидат при една фирма, тъй като е трудно да се разделят, пише в мотивите.

С оспорващо становище срещу това решение излязоха Сдружения „Интерактив Адвъртайзинг Бюро България" (IAB Bulgaria), „Българска асоциация на ПР агенциите" (БАПРА), „Българска асоциация на комуникационните агенции" (БАКА) и "Българско дружество за връзки с обществеността" (БДВО). Те подчертават, че макар формално процедурата да е обявена законно, тя не отговаря на принципите за прозрачност и ефективно разходване на публични средства. Не са обявени критериите, по които са поканени фирмите в конкурса. Поканените не са сред водещите комуникационни агенции, допълват подписалите становището.

Според тях е необяснимо защо конкурсът се обявява в последния момент и защо за подготовка за кандидатстване са дадени едва десет дни.

Комуникационните агенции призовават МФ да преразгледа конкурса и да обяви прозрачна процедура.