PR агенции скочиха срещу решението една фирма да прави кампанията за еврото

Maя Младенова 29 октомври 2025 в 15:10 3131 1
евро банкноти

Снимка Pexels
Комуникационните агенции призовават МФ да преразгледа конкурса и да обяви прозрачна процедура.

Няколко асоциации на пиар и комуникационни агенции излязоха с остра позиция срещу решението на Министерството на финансите (МФ) да възложи голяма информационна кампания за приема на еврото на една единствена фирма.

МФ обяви обществена поръчка без конкурс, с пряко договаряне, на стойност 1,4 милиона лева. Поръчката е за информационна кампания за еврото в социалните мрежи.

Възложителят покани пет фирми - "Диджитал Ай Ди" АД, "Диджитейл" ООД, "Ай Ти Дизайн 2020" ЕООД, "ДИР.БГ" АД и "Агенция Вила" ЕООД - и ще избере само една от тях, която да изпълни всички дейности в поръчката. Кампанията трябва да включва кратки видеа (рийлс, шортс, стори), постове и банери, както и прагматик мрежи. 

Мотивът за прякото договаряне е, че това е образователна кампания, посочва възложителят. Всички дейности трябва да отидат при една фирма, тъй като е трудно да се разделят, пише в мотивите.

С оспорващо становище срещу това решение излязоха Сдружения „Интерактив Адвъртайзинг Бюро България" (IAB Bulgaria), „Българска асоциация на ПР агенциите" (БАПРА), „Българска асоциация на комуникационните агенции" (БАКА) и "Българско дружество за връзки с обществеността" (БДВО). Те подчертават, че макар формално процедурата да е обявена законно, тя не отговаря на принципите за прозрачност и ефективно разходване на публични средства. Не са обявени критериите, по които са поканени фирмите в конкурса. Поканените не са сред водещите комуникационни агенции, допълват подписалите становището.

Според тях е необяснимо защо конкурсът се обявява в последния момент и защо за подготовка за кандидатстване са дадени едва десет дни.

Комуникационните агенции призовават МФ да преразгледа конкурса и да обяви прозрачна процедура.

    Мая Младенова

    Мая Младенова e журналист, редактор и преводач. Започва кариерата си преди близо 20 години във вестникарството. Заместник главен редактор на OFFNews от 2012 г. Пише за медии, политика и др.

    sandman

    29.10 2025 в 16:52

    Шампионите по нищоправене - заблатените питеци.

    Дай им "кампании" и подобни лакардии. Нищо че само някакви речеви салати им излизат от устите.

    "кампания за еврото", "кампания за рециклиране"...
    хахахахаха

    А защо в Румъния в магазините има "цена с опаковка", "цена без опаковка" и са задължени да си изкупуват "опаковката"?
    Явно защото заблатените са едни "умни глъви" и са "образувани".

     
