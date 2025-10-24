Държавата дава 1,4 млн. за реклама на еврото без конкурс - покани 5 фирми

Министерството на финансите обяви обществена поръчка за информационна кампания за еврото в социалните мрежи на стойност 1 400 000 лева без ДДС (или 1 680 000 с ДДС). Парите ще бъдат разпределени без конкурс - чрез пряко договаряне. Поканени да участват са пет конкретни фирми.

Публикуваната поръчка е за стратегия и медиен план за разяснителна кампания за приема в еврозоната. Кампанията трябва да бъде проведена в социалните мрежи и да включва кратки видеа (рийлс, шортс, стори), постове и банери, както и прагматик мрежи. Целта е достигане до оптимален брой импресии и потребители, както и SEO оптимизация. Те трябва да бъдат публикувани във Facebook, YouТube, Instagram, LinkedIn, X и Google.

Поканени са пет фирми: "Диджитал Ай Ди" АД, "Диджитейл" ООД, "Ай Ти Дизайн 2020" ЕООД, "ДИР.БГ" АД и "Агенция Вила" ЕООД.

Пълното наименование на поръчката е "Създаване и разпространение на дигитално съдържание - обучителни и информационни материали, съобразени с изискванията на различните платформи в социалните мрежи и дигиталното пространство, за реализиране на комуникационната кампания по присъединяване на Република България към еврозоната“.

Поръчката няма да бъде разделена на няколко позиции, тъй като възложителят посочва, че тези дейности са свързани и не могат да се изпълняват поотделно.

Обществените поръчки с пряко договаряне са вид процедури за възлагане на обществени поръчки, уреден в Закона за обществените поръчки (ЗОП). Той се използва в изключителни случаи, когато не е възможно или не е целесъобразно да се проведе открита процедура.

Мотивът поръчката да бъде обявена без конкурс е, че тя е за "социална услуга" по Приложение № 2 към ЗОП и по-конкретно - "обучителна кампания". Цитираното приложение казва кога може да се направи изключение и да бъдат възложени поръчки за услуги с пряко договаряне.

Възложителят посочва и друг мотив - цената е съобразена с тази при сходни поръчки. Цитира се правилникът за прилагане на ЗОП (Закон за обществените поръчки), на база на който възложителят е изчислил общата стойност на всички сходни услуги, които е планирал или вече възлага, за да определи дали може да използва пряко договаряне. Съгласно чл. 27 ППЗОП, когато има няколко сходни поръчки, трябва да се гледа общата им стойност, за да не се „раздробяват“ умишлено поръчки под прага.