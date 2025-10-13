Филип Станев наследи Сиромахов в ''Шоуто на Слави'' по 7/8

Сценаристът и бивш депутат от "Има такъв народ" Филип Станев наследи колегата си Иво Сиромахов и от днес води "Шоуто на Слави" по частната телевизия 7/8.

Иво Сиромахов напусна екипа на Слави Трифонов, в който работи от над 25 години, заради мракобесния законопроект на "Има такъв народ". С него партията предложи промени в Наказателния кодекс, според които журналистите могат да влязат в затвора от 1 до 6 години за публикуване на "информация от личния живот". Предложението бе подписано и от Тошко Йорданов, някогашен колега сценарист на Сиромахов и Станев, а днес - парламентарен лидер на ИТН.

Филип Станев беше депутат в 46-ото и 49-ото Народно събрание (НС), като по време на тях членуваше в комисията по култура, прякото взаимодействие с гражданите, екологията и контрол върху еврофондовете. В 46-ото НС предизвика скандал, идвайки на работа в парламента със скъсани дънки.