HILLS OF ROCK 2026 обяви още един артист в тазгодишните си хедлайнери Marilyn Manson. Емблематичният музикант ще излезе на сцената в първия ден на фестивала, 24 юли.
През миналата година Marilyn Manson издаде своя дванадесети албум, One Assassination Under God-Chapter 1, завръщане, с което продължава да предизвиква, развива и пренаписва собствената си легенда.
Към HILLS OF ROCK 2026 се присъединяват още Sex Pistols featuring Frank Carter в първия ден на фестивала в Пловдив.
На сцената ще се качат и френската група Last Train и една от най-интересните австралийски модерни метъл банди на последното десетилетие, Northlane, съобщават организаторите.
HILLS OF ROCK 2026 се провежда на 24, 25 и 26 юли на Гребната база в Пловдив, а от днес в продажба влизат и еднодневните билети, които стартират на цена от 140 лв. в мрежата на Тикет Стейшън.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
47
1
17.11 2025 в 12:13
Наглост: Кола с чуждестранна регистрация паркира във варненски подлез
300 стопани на кучета без повод в столични паркове са глобени от началото на 2025
Обрат: Тръмп иска досиетата на Ъпстийн да бъдат публикувани
Мерилин Mенсън, Pistols и още нови имена на HILLS OF ROCK 2026
Страх в столичния квартал ''Редута'' заради серия от стрелби