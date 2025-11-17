Ексклузивно Паркирането в София. Спор между Борис Бонев и Владо Йончев на живо от 19 ч

Мерилин Mенсън, Pistols и още нови имена на HILLS OF ROCK 2026

OFFNews 17 ноември 2025 в 11:07 824 1
Hill of Rock 2026

Снимка Fest Team
Hill of Rock 2026

HILLS OF ROCK 2026 обяви още един артист в тазгодишните си хедлайнери Marilyn Manson. Емблематичният музикант ще излезе на сцената в първия ден на фестивала, 24 юли.

През миналата година Marilyn Manson издаде своя дванадесети албум, One Assassination Under God-Chapter 1, завръщане, с което продължава да предизвиква, развива и пренаписва собствената си легенда.

Към HILLS OF ROCK 2026 се присъединяват още Sex Pistols featuring Frank Carter в първия ден на фестивала в Пловдив.

На сцената ще се качат и френската група Last Train и една от най-интересните австралийски модерни метъл банди на последното десетилетие, Northlane, съобщават организаторите.

HILLS OF ROCK 2026 се провежда на 24, 25 и 26 юли на Гребната база в Пловдив, а от днес в продажба влизат и еднодневните билети, които стартират на цена от 140 лв. в мрежата на Тикет Стейшън.

    47

    1

    Октим

    17.11 2025 в 12:13

    -0
    +0
    Ще ми е интересно да видя “Пистолетите...“! За последен път ги гледах преди горе-долу половин век, но доколкото знам Джони Ротън вече не е вокала им, а някакъв друг “юнак“ дядка...?
     
