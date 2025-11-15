Мартин Боев от Dishonored: Музиката ни идва от местата, където боли (подкаст)

Dishonored е банда, която не просто свири рок, тя го живее. И може би най-интересното при тях е, че зад музиката, сценичното поведение и студийната дисциплина не стои група професионални музиканти, а хора с различни професии и житейски пътища, които са избрали музиката като свое истинско поле на свобода. Именно това напрежение между „дневния живот“ и „силата на сцената“ превръща Dishonored в явление на българската рок сцена.

Dishonored са:

Мартин Боев – вокали, китара, семпли

Николай Крумов – бас

Калоян Георгиев – барабани

Пътят им започва, както често става, от чиста необходимост – да говорят, да изкрещят онова, което ги измъчва, да споделят. Първоначално групата композира и пее на английски. Това е естествено за много млади рок банди, които растат, вдъхновени от американския и британския рок канон. Но с времето Dishonored стигат до вътрешен творчески завой – разбират, че истинските им истории, болки, остри критики и чувства звучат най-силно на езика, на който мислят, говорят и сънуват. Преходът към български език не е просто смяна на лингвистичната среда, а творческа еманципация: музиката им става по-директна, текстовете – по-плътни, а емоцията – без филтър.

Това решение отваря нова страница. Публиката реагира по-силно, по-интимно, а концертите им започват да изглеждат като разговор – суров, но честен, между групата и хората в залата.

Тази отдаденост ги отвежда и на сцена. През последните години Dishonored излизат от рамката на „клубна група“ и започват активни участия из страната. Турнетата им са преживяване – динамични, шумни, искрени, без излишни поза или претенция. Всеки концерт е доказателство, че публиката усеща тяхната неподправеност и е готова да следва бандата, където и да тръгне.

Гласът на групата – Мартин Боев – е централна фигура в този процес. В интервюто ни Мартин говори за прехода към български език, за новата българска музика, за клубната сцена, за радиата и телевизиите, и отказа им да пускат подобна музика, за отговорността пред публиката, за непримиримия характер на целия екип.

Dishonored са пример за онзи тип групи, които се раждат не в академиите, а в гаражите, репетиционните, дългите нощи и в нуждата да кажеш нещо по начин, по който само те могат. Те растат, променят се, експериментират и – най-важното – не се страхуват да бъдат честни.

Затова Dishonored са не просто банда, а доказателство, че съвременният български рок продължава да създава автентични, ярки, истински гласове, които имат какво да кажат.

Новият албум: „Из Дълбоки Води“ (13 ноември 2025)

На 13 ноември 2025 г. Dishonored издават най-смелия си проект досега – студийния албум „Из Дълбоки Води“. Той е създаван почти година, като част от записите се провеждат в малко и изолирано село, далеч от градския шум. Бандата описва мястото като убежище, в което можеш да чуеш собствените си мисли и да стигнеш до по-дълбоки, по-неудобни пластове на себе си.

Тази изолация е отпечатана в звука на албума: суров, стегнат, минималистичен, с отчетлива експериментална жилка. Ниските китари и плътният бас носят духа на 90-тарската алтърнатив сцена, но през личната естетика на Dishonored. Лирически албумът е пътуване из вътрешните бездни – теми като апатия, борба със себе си, загуба и нуждата да се потопиш дълбоко, за да излезеш на повърхността по-силен.

С издаването на своя албум Dishonored показват друго лице – това на перфекционисти. Всеки аранжимент, всяка китарна линия, всеки детайл в звученето носи белега на хора, които работят дори по-усърдно от много професионалисти. Студиен процес за тях не означава „да запишем парчето“ – а да го изчистят до момента, в който няма нито една нота, нито един ритмичен акцент, за който да не стоят с името и съвестта си.

Траклист „Из Дълбоки Води“

Не ми ли Стига

1 (м)и 1

ТРАУМА

Безкрайни Очи

Следи

Първият сингъл от албума – „ТРАУМА“ – вече е наличен за слушане, а официалното видео може да бъде видяно тук:



Турнето: четири града, четири вечери, много шум

В подкрепа на изданието Dishonored обявяват турне в четири български града, като всеки концерт е различна комбинация от алтернативни банди и музикални енергии:

София – клуб „Mixtape 5“, заедно с Fyeld и Трън, повече подробности - ТУК.

Пловдив – Бар „Фабрик“, с Slathe и Fifth Hour, повече подробности - ТУК.

Асеновград – бар „Кошипрайм“, с Slathe, повече подробности - ТУК.

Бургас – клуб „Модерен Театър“, заедно с Espionage и Oceansoul, повече подробности - ТУК.

Тези участия затвърждават репутацията на групата като отдадена концертна формация, която работи с перфекционизъм и непримиримост към детайлите, но и много колаборира с други банди.

Бандата продължава да доказва, че когато имаш силен вътрешен глас, не ти трябват дипломи, за да звучиш професионално. Трябват ти само характер, работа и смелост да влизаш „в дълбоки води“.