Германски провинции се скараха кой е измислил братвурста

Германските провинции Бавария и Тюрингия влязоха в спор относно това коя от тях е измислила братвурста.

Досега баварската кръчма "Wurstkuchl" претендираше, че е "най-старият щанд за братвурст в света". Тя се намира на Каменния мост в Регенсбург, на река Дунав. Най-старото документирано доказателство за готвач или за щанд за храна на Каменния мост датира от 1378 г.

Сега обаче историците в Ерфурт, столицата на Тюрингия, откриха документ от 1269 г., в който се споменават хора, наели сграда с щанд за печене на месо (Brathütte) и скара (Bräter) – повече от 100 години преди наденичарския щанд в Регенсбург, предава Би Би Си

В момента историците издирват точното място на някогашната сергия за наденици. Нито един ресторант в региона не си присвоява тази титла.

Преди това в Тюрингия най-ранното писмено доказателство за братвурст беше от 1404 г. В него се описва как в града Арнщат е бил похаречен "един грош за обвивки за братвурст".

В Регенсбург пък кръчмата "Wurstkuchl" продължава да прави наденици. Те твърдят, че "не е имало много промени" от Средновековието насам - отворената скара на дървени въглища, домашно приготвените наденички от чиста свинска плешка, киселото зеле от собствената им ферментационна изба и прочутата горчица на Wurstkuchl са си същите.

Собственичката на Wurstkuchl, Александра Майер, каза пред германската телевизия BR24, че шансът за съществуването на по-стар щанд за наденици "не я притеснява изобщо". Тя подчерта, че се гордее с това, което семейството ѝ прави и че хората идват заради изпитаното качество на продуктите.

"Не смятам, че хората ще кажат: "Няма повече да ходя там, защото е второто най-старо място," казва Майер.

Това не е първият път, в който е имало караници заради произхода на братвурста. Баварските градчета Регенсбург и Нюрнберг са водили спор за титлата, но в крайна сметка е било взето решение в полза на Регенсбург.