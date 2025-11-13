Един единствен кандидат за директор на Националната библиотека ''Св. св. Кирил и Методий''

Доц. д-р Калина Иванова е единственият кандидат за директор на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ (НБКМ). Това е посочено в списъка на кандидатите за участие в конкурса за заемане на длъжността ,,директор“ на НБКМ, публикуван на сайта на Министерството на културата.
„Кандидатът ще бъде уведомен допълнително за датата и часа на провеждане на конкурса“, се посочва в съобщението.
Както БТА писа, доц. Иванова пое поста от проф. д-р Красимира Александрова в началото на януари тази година. Тогава бе обявено, че тя го заема до провеждането на конкурс за длъжността.
Доц. д-р Калина Иванова е председател на Българската библиотечно-информационна асоциация и е директор на Регионалната народна библиотека „П. Р. Славейков“ във Велико Търново. Главен асистент е към катедра „Журналистика и масови комуникации” във Великотърновския университет (ВТУ) „Св. св. Кирил и Методий”. Тя е хоноруван преподавател по „Организация и управление на библиотеките“, „Библиотекознание и история на библиотеките“, „Библиотечен и комуникационен мениджмънт“ и „Стратегия и развитие на библиотеките“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Доцент е по „Обществени комуникации и информационни науки“ в Университета по библиотекознание и информационни технологии и е доктор по „Книгознание, библиотекознание и библиография“ в УниБИТ.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Тръмп иска разследване на връзките на Епстийн с Бил Клинтън
Грузия: Не сме се отказали от ЕС, Брюксел се изолира
САЩ издаде лиценз, който позволява преговори за възможна продажба на чуждестранните активи на ''Лукойл''
Великобритания разреши на Лукойл да продължи да работи до 14 февруари в България