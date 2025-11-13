Един единствен кандидат за директор на Националната библиотека ''Св. св. Кирил и Методий''

Доц. д-р Калина Иванова е единственият кандидат за директор на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ (НБКМ). Това е посочено в списъка на кандидатите за участие в конкурса за заемане на длъжността ,,директор“ на НБКМ, публикуван на сайта на Министерството на културата.

„Кандидатът ще бъде уведомен допълнително за датата и часа на провеждане на конкурса“, се посочва в съобщението.

Както БТА писа, доц. Иванова пое поста от проф. д-р Красимира Александрова в началото на януари тази година. Тогава бе обявено, че тя го заема до провеждането на конкурс за длъжността.

Доц. д-р Калина Иванова е председател на Българската библиотечно-информационна асоциация и е директор на Регионалната народна библиотека „П. Р. Славейков“ във Велико Търново. Главен асистент е към катедра „Журналистика и масови комуникации” във Великотърновския университет (ВТУ) „Св. св. Кирил и Методий”. Тя е хоноруван преподавател по „Организация и управление на библиотеките“, „Библиотекознание и история на библиотеките“, „Библиотечен и комуникационен мениджмънт“ и „Стратегия и развитие на библиотеките“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Доцент е по „Обществени комуникации и информационни науки“ в Университета по библиотекознание и информационни технологии и е доктор по „Книгознание, библиотекознание и библиография“ в УниБИТ.