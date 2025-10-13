Управителят на БНБ: Ръстът на доходите трябва да продължи, но и разходите да са разумни

Годишната инфлация за страната ни ще е по-висока от очакваната и ще е по-голяма от средната за еврозоната. Процесът по увеличаване на доходите трябва да продължи, но и разходната част на бюджета трябва да се управлява разумно.

Тези позиции изрази управителят на БНБ Димитър Радев в интервю за БНТ.

По думите му бюджетът за 2026 година е изправен пред сериозни трудности.

Инфлацията все още е в управляеми рамки, няма да има особен драматизъм, смята той.

Радев коментира и препоръките на мисията на МВФ за замразяване на заплатите в държавния сектор и едновременно с това увеличаване на данъците и данъчната тежест.

"Аз мисля, че в резултат на огромни усилия през последните, може би, повече от 20 години, сме извоювали правото сами да взимаме решенията, свързани с фискалната политика, без да разчитаме на външни фактори. Така че решенията зависят от нас. Мисля, че сега имаме отлична възможност да направим така, че да продължим процеса на увеличаване на реалните доходи и същевременно да възстановим фискалните буфери, ако фокусираме вниманието си върху това, което става в разходната част на бюджета, и го управляваме по най-разумния начин. Тоест това още може да се направи. Ако проблемите продължат да ескалират, ще се окажем в положение, в което няма да има полезни ходове – нещо, което виждаме в момента", заяви той, посочвайки като примери Франция и Румъния.