БНБ затяга правилата за подаване на данни към Кредитния регистър

Българската народна банка (БНБ) предвижда промени в Наредба №22 за Централния кредитен регистър (ЦКР). Това става ясно от съобщение на сайта на институцията, публикувано след медийни информации за измами, свързани с изтегляне на няколко кредита от различни банки и финансови институции в рамките на един ден, съобщава БТА.

Съгласно сега действащите правила, отчетните единици – банки, финансови и платежни институции, дружества за електронни пари и доставчици на колективно финансиране – могат да подават данни към ЦКР в срок от 0 до 5 работни дни след сключване или предоговаряне на кредит. Техническата система на регистъра позволява информацията да се въвежда многократно в рамките на деня, като това зависи от вътрешните процедури и информационните системи на съответната институция.

В момента в ЦКР се подават данни за над 7,3 млн. кредита месечно от над 260 отчетни единици. Само при банките броят на кредитите надхвърля 1 млн., а при финансовите институции – 480 хил.

БНБ планира да съкрати сроковете за подаване на информация, но това ще стане след обществено обсъждане със заинтересованите страни. Паралелно с това регистърът вече предоставя възможност институциите да следят броя на извършените проверки за дадено лице. Множество справки за един и същи кандидат може да сигнализират, че той търси кредит едновременно от няколко места.

Освен това БНБ е подготвила проект за изменение на наредбата, който предвижда в ЦКР да се вписват и съдебни решения или административни актове, с които се коригират оспорени данни за клиенти. По този начин ще се повиши прозрачността и ще се гарантира по-прецизна оценка на кредитоспособността, като целта е да се ограничат практиките за безотговорно кредитиране и свръхзадлъжнялост.

БНБ напомня, че съгласно чл. 17 от Наредба №22, отчетните единици носят отговорност за точността, пълнотата и навременното подаване на информация, както и за спазването на правилата за защита на личните данни. Подадените в ЦКР сведения трябва да съответстват на вътрешните системи на институциите.