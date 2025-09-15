Русия разменя пшеница за китайски коли, с бартерни сделки избягват санкции

Старомодният бартер се увеличава във външната търговия на Русия за първи път от 90-те години на миналия век. Компании, които се опитват да заобиколят западните санкции, разменят пшеница за китайски автомобили и ленено семе за строителни материали, предава Ройтерс.

Въпреки че Русия изгражда топли връзки с Китай и Индия, завръщането на бартера показва доколко войната в Украйна е изкривила търговските отношения за най-големия производител на природни ресурси в света.

Съединените щати, Европа и съюзниците им са наложили над 25 000 различни санкции на Русия заради войната в Украйна през 2022 г. и анексирането на Крим през 2014 г. в опит да потопи руската икономика от 2,2 трилиона долара и да подкопае подкрепата за президента Владимир Путин. Вашингтон удари Индия с тарифи в отговор на търговията с петрол на Ню Делхи с Русия.

Путин казва, че руската икономика е надминала очакванията и през последните две години е нараснала по-бързо от страните от Г-7, въпреки западните прогнози за срив. Той е наредил на бизнеса и длъжностните лица да се противопоставят на санкциите по всякакъв възможен начин. Въпреки това, има нарастващи признаци на напрежение върху икономиката, която технически е в рецесия и страда от висока инфлация.

Някои наказателни мерки - по-специално изключването на руските банки от платежната система SWIFT през 2022 г. и предупрежденията на Вашингтон към китайските банки миналата година да не подкрепят военните усилия на Русия, разпалиха опасения от вторични санкции.

„Китайските банки се страхуват да бъдат поставени в списъци със санкции, под вторични санкции, така че не приемат пари от Русия“, казва източник от платежния пазар пред Ройтерс.

Тези опасения изглежда стоят зад появата на бартерни сделки, които са много по-трудни за проследяване. През 2024 г. руското министерство на икономиката издаде 14-странично „Ръководство за чуждестранни бартерни сделки“, съветвайки бизнеса как да използва метода, за да заобиколи санкциите. Дори се предлага създаването на търговска платформа, която да работи като бартерна борса.

„Външнотърговските бартерни сделки позволяват обмена на стоки и услуги с чуждестранни компании без необходимост от международни транзакции“, се казва в документа на министерството, позовавайки се на „условия на санкционни ограничения“.

Един от търговските източници, пожелал анонимност поради чувствителността на информацията, заяви, че системата е помогнала за заобикаляне на санкции, които изключват руските банки от транзакции в долари и евро.

Трима анализатори заявиха, че възможен индикатор за мащаба на бартера е нарастващото разминаване между статистиката за външната търговия на централната банка и данните на митническата служба, които достигнаха 7 милиарда долара през първата половина на тази година.

В отговор на искане за коментар, руската митническа служба потвърди, че е извършван бартер с различни държави „за широк спектър от стоки“. Тя обаче заяви, че броят на бартерните транзакции е незначителен в сравнение с общия обем на външнотърговските договори.

Външнотърговският излишък на Русия през януари - юли е намалял с 14% в сравнение с година по-рано до 77,2 милиарда долара, според публикувани данни на Федералната митническа служба. Износът през този период е намалял с 11,5 милиарда долара до 232,6 милиарда долара, докато вносът се е увеличил с 1,2 милиарда долара до 155,4 милиарда долара.

В една транзакция, идентифицирана от Ройтерс от два търговски източника, китайски автомобили са били разменени за руска пшеница. Според един от източниците, китайските партньори в сделката са помолили руските си колеги да платят със зърно.

Китайските партньори са купили автомобилите в Китай за юани. Руският партньор е купил зърно с рубли. След това пшеницата е била разменена за автомобили.

Ройтерс не можа да установи търгуваните обеми, нито механизма, по който търговците са определили стойността на зърното или автомобилите.

В две други транзакции ленените семена са били разменени за стоки, включително домакински уреди и строителни материали от Китай, показват митнически декларации. Експерти, запознати с външната търговия на Русия, заявиха, че една от сделките с лен, регистрирана в декларация от 2024 г. на руската митническа служба на Уралския регион, се оценява на стойност около 100 000 долара.

При други сделки метали са били доставяни в Китай в замяна на машини, китайски услуги са били разменяни за суровини, а руски вносител е купил алуминий, за да плати на китайска компания.

На бизнес форума в Казан Експо през август китайските компании посочиха проблеми със сетълмента сред проблемите, възпрепятстващи развитието на двустранната търговия. Сюй Синцзин, председател на Hainan Longpan Oilfield Technology Co., Ltd, заяви, че бартерната търговия може да бъде решение.

Говорейки на конференцията, Сюй заяви, че „в настоящите условия на ограничени плащания“ бартерът предоставя нови възможности за предприятията в Русия и азиатските страни.